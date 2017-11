Rescatan a un anciano atrapado 20 minutos en su coche tras caer a una acequia

València, 10 nov (EFE).- Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Gandía han rescatado a un hombre de 84 años que permaneció atrapado durante cerca de veinte minutos en el interior de su vehículo tras caer a una acequia, volcar y quedar sobre un costado.

Debido al estado de nerviosismo y angustia del hombre, que no lograba especificar el lugar donde se encontraba accidentado, fue necesario establecer un dispositivo de búsqueda en el que participaron los dos cuerpos policiales.

Según un comunicado de la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana, los hechos ocurrieron el pasado martes cuando agentes que realizaban labores de prevención fueron alertados por la Sala del 091 para que se dirigieran a una zona de la playa de Gandía, donde al parecer una persona de avanzada edad había caído con su vehículo a una acequia y no podía salir.

Los policías que se dirigieron a la zona no lograron localizar el vehículo, ya que el hombre no especificaba el lugar exacto de su ubicación "debido a su estado de nerviosismo y angustia", y por la "conversación incoherente que mantenía al tiempo que comunicaba que no tenía apenas batería en el móvil".

Por ello se decidió establecer un dispositivo de búsqueda conjunto con la Policía Local de Gandía y se pudo localizar el vehículo volcado en el interior de una acequia en el Camí "La Tranca" del municipio valenciano.

Según las fuentes, el hombre se encontraba en su interior "muy nervioso pidiendo auxilio, a la vez que intentaba salir a través de una ventanilla sin conseguirlo debido a su debilidad física".

Tras ser rescatado y atendido por los servicios sanitarios. el hombre agradeció a los policías su actuación "ya que llevaba alrededor de unos 20 minutos muy angustiado".