Pastor tacha a Climent de incoherente por renegar del CETA e ir a Canadá

València, 10 nov (EFE).- El portavoz de Turismo del Grupo Popular en Les Corts, Fernando Pastor, ha afirmado hoy que el conseller de Economía, Rafael Climent, "es un incoherente que reniega del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Cabada (CETA), pero a la vez se apunta a un viaje a Canadá para conocer las bondades de este pacto".

Según un comunicado del Partido Popular valenciano, Pastor ha realizado estas declaraciones tras conocer que una delegación del Consell ha preparado un viaje a Canadá para finales de este mes, y que ha sido confirmado por el propio conseller de Economía esta semana en Les Corts.

El portavoz de Turismo del PPCV ha señalado que lo que su grupo no entiende es "con qué cara se va a presentar Climent en Canadá y va a explicar que él es contrario a este acuerdo".

Ha recordado que el pasado mayo se debatió sobre el CETA en Les Corts, y que el PSPV "votó a favor, con PPCV y Ciudadanos", mientras que Compromís y Podem, votaron en contra.

A raíz de esto, Pastor ha pedido al líder del grupo socialista, Ximo Puig, que explique "cómo se va a entender este viaje si él defiende el acuerdo, pero va de la mano de un conseller que reniega del mismo".

El portavoz de Turismo ha añadido que "no solo es Climent el que da la espalda al CETA", sino que es "todo Compromís cuando vota 'no' en Les Corts" el que "echa por tierra" el acuerdo con Canadá, y además, ha calificado de "impresentable" que no lo hayan ratificado ni en el Congreso, ni en el Senado.

El CETA es, por sus siglas en inglés, el Acuerdo Integral sobre Economía y Comercio (Comprehensive Economic and Trade Agreement) que han pactado la Unión Europea y Canadá para facilitar las transacciones económicas entre ambas potencias, mediante la eliminación de las barreras o las tarifas aduaneras.

Su aprobación ha generado polémica, ya que sus detractores manifiestan que la medida pone en riesgo los derechos laborales y favorece la privatización de servicios públicos.