Jocelyn Bell: los departamento académicos son más competentes si hay mujeres

València, 10 nov (EFE).- La astrofísica norirlandesa Jocelyn Bell, descubridora de la primera señal de un púlsar en el año 1967, ha asegurado hoy que la presencia de mujeres en los departamentos académicos "los hace más resistentes, más fuertes y más competentes, especialmente en tiempo de cambios rápidos e inesperados".

Bell ha hecho estas declaraciones al recibir el doctorado 'honoris causa' de la Universitat de València en un acto celebrado en el Paraninfo del edificio histórico de La Nau y cuya 'laudatio' ha sido leída por Pascuala García Martínez, profesora de la Facultad de Física, según un comunicado de la institución académica.

El descubrimiento en 1967 de la primera señal de un púlsar dio lugar al Premio Nobel en 1974 a su director de tesis, Antony Hewish y a su director del departamento Sir Martin Ryle, aunque Jocelyn Bell no fue distinguida junto a ellos y esa falta de reconocimiento produjo una gran controversia en la comunidad científica.

"Dado que no hay muchas mujeres en el campo de la física y de la astronomía en mi país, me alegro de que hoy concedan este título a una mujer astrofísica", ha señalado Bell.

Según la astrofísica, en su país "hemos tenido que luchar durante mucho tiempo para conseguir la plena aceptación de las mujeres científicas, pero las cosas empiezan a cambiar. Por supuesto, esto supone también un gran cambio para los hombres".

Bell ha recordado que se encontraba de visita en la Universitat de València, en febrero de 2016, cuando se anunció el descubrimiento de la radiación gravitacional, que Einstein había predicho hacía 100 años.

Por otra parte, Bell, actual presidenta de Royal Society of Edinburgh y de la Academia Nacional de Edimburgo, ha indicado que Escocia "siempre ha estado muy unida en Europa, independiente de Inglaterra, y desearía quedarse en Europa pero, tristemente, el Reino Unido abandona la Comunidad Europea".

"Una vez más, existe una voz fuerte a favor de la independencia de Escocia. No sé cómo acabará esto. Entiendo la reticencia de España a aceptar a países separatistas, y esto influirá indudablemente en cualquier decisión escocesa", ha señalado.

Sin embargo, ha añadido, "me gustaría destacar los vínculos fuertes y de larga duración que Escocia tiene con Europa, y cómo la Universitat de València está reforzando hoy estos vínculos".

Jocelyn Bell Burnell (Belfast, 1943) es pro-chancellor del Trinity College de la University of Dublin, presidenta de la Royal Society of Edinburgh y profesora visitante del Mansfield College de la University of Oxford.

Graduada en Física por la University of Glasgow y doctora por la University of Cambridge, ha desarrollado su actividad docente e investigadora en las universidades de Cambridge y Southampton y en el Mullard Space Science Laboratory del University College London.

También en el Royal Observatory d'Edimburg, en The Open University y ha sido profesora visitante en la universidad Princeton, así como decana de Ciencias de la University of Bath.

Autora de más de 105 publicaciones científicas además de libros i capítulos de libros, ha recibido premios como la Michelson Medal del Franklin Institute, la Herschel Medal de la Royal Astronomical Society de Londres, l'Edinburgh Medal y la medalla de oro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Ha sido investida Doctora "Honoris Causa" por numerosas universidades, entre ellas la de Glasgow, Sussex, Warwick, York, Leeds, Harvard, Durham, Manchester, Strathclyde i Rutgers, entre otras.