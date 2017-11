Casado y Bescansa se cruzan acusaciones de sobres B y paraísos

València, 10 nov (EFE).- El diputado del PP Pablo Casado y la diputada de Podemos Carolina Bescansa han aprovechado hoy un debate en València sobre el modelo territorial de España para lanzarse mutuamente acusaciones relacionadas con los "sobres B" del PP y pagos en "paraísos fiscales" a miembros de Podemos.

Durante su participación en una mesa redonda organizada por la Generalitat, Bescansa ha indicado que uno de los problemas es que se recauda de forma diferente en función de la capacidad "de chantaje" que los partidos tengan en el Congreso de los Diputados.

"Los mismos que aquí dicen que no hay que reformar el título octavo (de la Constitución) y que esto está fenomenal, lo cual es preocupante en términos psicoanalíticos", son los que consiguen aprobar los Presupuestos del Estado gracias a conceder a Euskadi, en la negociación con el PNV, 4.000 millones de euros para sacarlos adelante: "Eso es lo que rompe España", ha aseverado.

Bescansa ha acusado al PP de estar dispuesto a "romper la cohesión territorial" con tal de conseguir aprobar los Presupuestos que le permiten seguir gobernando, y ha añadido: "Esos mismos (los populares) son los que se envuelven en una bandera para decir que están defendiendo la unidad del país".

Por ello, ha pedido que se acaben las relaciones bilaterales y haya foros institucionales donde se decida entre todos los actores, lo que no cumple la Conferencia de presidentes, que ha tachado de "gesto de buena intención", y ha indicado que cuando no se logre el consenso "el principio de la mayoría tendrá que funcionar".

El consenso "no es una jaula para meter dentro a las mayorías", ha dicho Bescansa, como a su juicio busca hacer el PP cuando no quiere que salga adelante lo que acuerdan los otros partidos, sino que estas "tienen que tener capacidad para imponer su voluntad en democracia".

Casado le ha reprochado que Podemos diga que no tocar el artículo octavo de la Constitución es "romper España", cuando la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, "está siendo la muleta del secesionismo".

Además, ha indicado que no puede permitir que Podemos hable de "consensos jaula" cuando en numerosas capitales y autonomías el PP ha tenido que "aguantar" por su "consenso jaula" que "las mayorías dependan de minorías".

Casado ha criticado que Podemos hable de paraísos fiscales cuando no pueden dar "ninguna lección" porque tienen "más de una reclamación judicial por recibir fondos de paraísos fiscales", y ha añadido: "Yo no he recibido medio millón de euros ni de Ecuador ni de Bolivia, como algún compañero tuyo, ni he recibido 272.000 euros en las islas Granadinas".

También ha reprochado que Podemos no vaya estar en la comisión de evaluación del pacto autonómico, como tampoco en la Conferencia de Presidentes autonómicos, "no vaya a ser que se vea el modelo que tienen para España, que es probablemente el que defienden donde están gobernando, como en Barcelona".

Bescansa ha tachado de "trágico y lamentable que el único argumento" del PP para explicar que ha dado a Euskadi 4.000 millones de euros "que no le correspondían" sea aludir a "denuncias falsas que han sido archivadas en los tribunales de este país".

Asimismo ha criticado las palabras de Casado cuando el pasado martes el miembro de la UDEF que más ha investigado la trama Gürtel dijera en el Congreso que toda la cúpula del PP, y en particular el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "ha cobrado dinero en sobres B".