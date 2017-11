Casado asegura que el PP tiene mucha confianza en el liderazgo de Bonig

València, 10 nov (EFE).- El vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Casado, ha asegurado hoy en València que su partido "tiene mucha confianza" en el liderazgo de la presidenta regional Isabel Bonig, y que en la Comunitat "hay equipo, principios y habrá programa".

Casado ha realizado estas declaraciones en València, donde participa en un congreso sobre "El autogobierno del pueblo valenciano: pasado, presente y futuro", junto a los también diputados Patxi López, Carolina Bescansa, Toni Cantó y Joan Baldoví.

"Es importante que la Comunitat no caiga en el contagio del pancatalanismo. Valencia tiene una historia rica, un gran tejido empresarial, unas universidades fuera de serie... No es bueno que veamos proyectos desde la comunidad vecina que hablen de Països catalans, como hizo ayer ERC, eso no se puede admitir, sobre todo desde Valencia.