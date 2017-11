Baldoví: las decisiones del Supremo sobre Cataluña son "más garantistas"

València, 10 nov (EFE).- El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha asegurado hoy que le parecen "más acertadas y garantistas" las medidas cautelares adoptadas por el Supremo sobre los políticos catalanes que las de la Audiencia Nacional, que decretó prisión provisional sin fianza para exmiembros del ejecutivo catalán y los líderes de organizaciones sociales.

Baldoví ha realizado estas declaraciones en València, donde participa en un congreso sobre "El autogobierno del pueblo valenciano: pasado, presente y futuro", junto a los también diputados Pablo Casado, Carolina Bescansa, Toni Cantó y Patxi López.

"Me parece que el Supremo es más garantista y sus decisiones han sido más acertadas, han contribuido a rebajar un poco la tensión", ha insistido el portavoz de Compromís, quien ha abogado por que sea el alto tribunal el que asuma el conjunto de las causas contra los líderes políticos catalanes.

"Ya me hubiese gustado que la Audiencia Nacional hubiese tomado decisiones en este mismo sentido, porque ir a elecciones con gente en prisión no es el mejor ambiente para solucionar problemas", ha apuntado

Preguntado por la declaración de ayer de Carmen Forcadell ante el Supremo, Baldoví ha indicado que "cada uno prepara su defensa como cree, pero en definitiva supone reconocer que el proceso llegó a un punto de no retorno".

"No sé si es una estrategia de defensa o no, pero me pongo en su piel y entiendo que no es muy agradable ir a prisión, y menos por haber autorizado un debate, sea cual sea. Me parece injusto", ha concluido.