El puerto afirma que la ampliación de la V-21 no afectará a las zonas urbanas

València, 9 nov (EFE).- El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez, ha afirmado hoy que la ampliación de la autovía V-21 no afectará a las zonas urbanas porque los camiones irán por un túnel bajo tierra.

En rueda de prensa, Martínez ha señalado que los camiones que vayan en dirección al puerto "irán en un túnel a la altura de Alboraya que estará, menos sesenta metros, bajo tierra".

Ha explicado que con esta medida, los habitantes de la ciudad y de la zona de Poblados Marítimos "no notarán nada", ya que la profundidad es mucho mayor que la del metro.

"El puerto no tiene idea de meter 2.000 camiones en la ciudad, más que nada porque no caben", ha añadido para afirmar también que el desdoblamiento de la V-21 "no tiene nada que ver con el puerto" y que el a su juicio "mal llamado" acceso norte tampoco tiene nada que ver con ellos: "Por la salida que van a construir no van a pasar los camiones", ha aseverado.

En relación a las reticencias del alcalde de la ciudad, Joan Ribó, Martínez ha asegurado que mantendrá un "debate razonable" con él para convencerle de que el impacto "es nulo", ya que reiteran que el puerto "tiene que convivir con el entorno urbano".

Ha comentado que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, propuso una reunión entre los ayuntamientos que se encuentran en la zona "afectada" para debatir con ellos por dónde deberían pasar los vehículos de carga.

"El Ministerio no quiere imponerse, sino negociar dónde estará mejor", ha remarcado, al tiempo que ha recordado que es una obra "muy cara que la Generalitat no puede financiar sola".

Por último, ha asegurado que la estrategia del acceso norte al puerto estaba solicitada "desde finales de los años 80" del siglo pasado y que esta evitaría 17,4 kilómetros de más a los camiones.