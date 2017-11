Márquez afirma que seguirá fiel a su estilo de trabajo

Cheste , 9 nov .- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), líder del mundial de MotoGP, afirmó que el GP de la Comunidad Valenciana, el último de la temporada y en el que se juega el título con el italiano Andrea Dovizioso, lo afrontará "de la misma manera que siempre, siendo fiel" a su estilo de trabajo "durante todo el fin de semana".

"Llegamos a un fin de semana importante, donde quieras o no sientes que es especial, pero no es la primera vez que me encuentro en esta situación y quieras o no esto ayuda un pelín, pero habrá que afrontar el fin de semana fiel a nuestro estilo, intentando buscar el límite en los entrenamientos, la mejor puesta a punto y el domingo veremos, pero pinta buen tiempo durante todo el fin de semana y eso es perfecto para nosotros", recalcó Márquez.

"El domingo veremos dónde estamos nosotros y dónde está Dovizioso y dónde están los otros rivales", señaló Marc Márquez sobre su estrategia para la carrera, ya que "dependerá un poco del nivel de Dovizioso, pues si está para ganar habrá que optar por una estrategia y si no tiene ritmo o le cuesta puedes optar por otra".

Para quitarse presión, el piloto de Repsol Honda aseguró que firmaría "llegar cada año con veinte puntos de ventaja a la última carrera".

"Firmaría eso porque sé que es una ventaja muy buena, pero no quiero caer en el error de darlo por hecho ya que al final el deporte y la vida son muy caprichosos y pueden pasar muchas cosas en cualquier momento, así que no quiero ni relajarme ni bajar ningún punto de tensión", añadió.

"Este campeonato lo puedo perder yo y lo puede ganar él (Dovizioso). El que va delante con veintiún puntos es el que tiene que gestionar la ventaja y es el que con un fallo puede ganar el otro y Dovizioso tiene que arriesgar, tiene una sola estrategia, que es ganar la carrera y esperar, pero la suerte que tengo es que dependo de mí mismo", incidió Márquez.

"Está claro que si acabo por detrás de la undécima posición querrá decir que me ha pasado algo, que me he caído o algo así, pero todo puede pasar pues al final estamos en un deporte que, empezando por la mecánica, los otros pilotos, las situaciones o un error humano, pueden pasar muchas, muchas cosas, y luego Dovizioso ha demostrado que puede ganar en cualquier circuito", recordó el piloto de Repsol Honda.

"El domingo es la última carrera, todo el mundo quiere ganar. Pedrosa se está jugando la cuarta plaza del campeonato con Valentino, Dani es un circuito en el que va bien, pero soy consciente de que Dovizioso va a quedar delante de todas las Ducati, porque tiene el nivel y porque para una marca es lo más importante, pero como ya he dicho tengo la suerte de que dependo de mí mismo y esto es lo importante", sentenció Márquez.