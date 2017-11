Soler: No sé si el PP se fía de Rajoy, pero yo sí y cumplirá su palabra

València, 8 nov (EFE).- El conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha asegurado hoy que no sabe si el PP valenciano se fía del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pero ha dicho que él sí y que cree que "cumplirá su palabra" y "antes del 31 de diciembre" habrá un nuevo modelo de financiación autonómica.

Soler ha hecho estas declaraciones en Les Corts, donde hoy cierra la ronda de los miembros del Consell para presentar los presupuestos de la Generalitat para 2018.

El portavoz de Podem en la comisión de Economía y Presupuestos, David Torres, le ha preguntado "qué es lo que le dijo el ministro Montoro a Puig que están tan convencidos de que el año que viene tendremos un nuevo modelo de financiación".

En respuesta a esta cuestión, Soler ha señalado: "Yo no sé si el PP se fía de Rajoy; yo sí, y creo que cumplirá su palabra antes del 31 de diciembre y, por tanto, el tema estará solucionado".

"Si por algo extraño no pudiera, por algún tsunami, una desgracia natural -ha ironizado-, entonces hay dos escenarios posibles: pedir una aportación 'ad hoc' para las comunidades infrafinanciadas para que se atenúen las diferencias de ingresos respecto de la media y no se deterioren los servicios, o recurrir al FLA extraordinario, pero no queremos ampliar la ola de la deuda".

Instantes después, Soler ha abundado en la crítica de este sistema, por considerar que "llega cuando quiere Montoro, sin correlación alguna con nuestras necesidades".

"Así no se puede planificar la tesorería, así no se puede gestionar, porque no se sabe cuándo llega el dinero", ha lamentado el conseller.