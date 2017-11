Rechazan un recurso de Simón contra nuevas diligencias sobre el PP-València

València, 8 nov (EFE).- La sección cuarta de la Audiencia de Valencia ha rechazado un recurso de la edil Beatriz Simón en el que se oponía a la práctica de nuevas diligencias en el marco de la investigación por el supuesto blanqueo de capitales y delito electoral dentro del grupo popular en el Ayuntamiento de València.

Según consta en el auto, al que ha tenido acceso EFE, la sala rechaza la pretensión de la concejala de impedir nuevas diligencias de investigación como consecuencia de la interposición de un recurso previo contra la prórroga del plazo de instrucción, por entender que, en caso de acordarse esas diligencias, serían nulas de pleno derecho.

Sin embargo, la sala concluye que no hay "nada más lejos de la realidad" y que "aun admitiendo la tesis de fondo -que no se comparte-, habría que esperar a ver cómo se resuelve el recurso de la parte estima previo no solo en el tiempo, sino en esencia".

Asimismo, señalan los magistrados que "en ningún caso el mero transcurso de los plazos máximos fijados -en la LECrim- dará lugar el archivo de las actuaciones si no concurren las circunstancias previstas", ni que se pueda aspirar a una "amnistía general por el transcurso de los plazos".

Simón está investigada en la primera de las piezas separadas del conocido como caso Imelsa, en el que se investigan los supuestos delitos de blanqueo de capitales y delito electoral y constan como investigados medio centenar de personas, entre ellas todos los ediles del PP -salvo uno independiente- de València, además de exconcejales, asesores y personal del grupo.

Es la conocida como pieza del "pitufeo" en la que se investiga si los investigados ingresaron mil euros en la cuenta del partido a cambio de que se les devolviese esa misma cantidad en dos billetes de 500 euros, supuestamente para blanquear dinero negro, tal y como afirman al menos cuatro testigos que no participaron en esta operación.

Además, estos hechos han sido relacionados por los investigadores con la supuesta financiación ilegal del PP de la ciudad al menos en los tres últimos comicios.