Oltra: La solución a la financiación no es solventarla solo a los vascos

Valencia, 8 nov (EFE).- La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha alertado hoy de que la solución al problema de la financiación autonómica "no pasa por solventar el tema a los vascos y que el resto de Comunidades nos quedemos como siempre pasando la mano por la pared".

Oltra ha señalado a los periodistas, tras inaugurar un congreso sobre el autogobierno valenciano, que el sistema de financiación se tiene que renovar "en toda España", y ha instado al Gobierno central a "ponerse las pilas" para cumplir su compromiso público de que antes de acabar el año habrá nuevo modelo, pues ya es noviembre.

Respecto a las críticas del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, a la manifestación convocada para el 18 de noviembre por una financiación justa para los valencianos, Oltra ha dicho que ese acto es "una expresión popular" y "libre" que quiere demostrar que el pueblo valenciano está unido en la defensa de sus intereses.

De la Serna pidió ayer a los socialistas el apoyo a los Presupuestos de 2018 y para hacer posible un cambio del modelo de financiación. "No parece muy coherente situarse tras una pancarta para reclamar más inversión para un territorio y que quienes tienen la oportunidad de poder decir sí a unas cifras que suponen más inversión no lo hagan, que no levanten la mano en el Congreso", dijo.

"El ministro de Fomento puede tener su opinión, pero en cualquier caso la financiación no se negocia en los Presupuestos del Estado, y esto el ministro lo sabe", ha indicado la vicepresidenta, quien ha resaltado que "no está bien" que se hagan "trampas al solitario".

Oltra ha resaltado además que, 40 años después de haber conseguido el autogobierno, la Comunitat "no quiere ser más que nadie, pero está harta de ser siempre menos que todos los demás".

Ha añadido que hay también otras autonomías mal financiadas, como Baleares, Murcia y todo el Eje mediterráneo, aunque la diferencia es que la Comunitat valenciana es la "peor financiada de toda España", como han reconocido Cristóbal Montoro y Mariano Rajoy y los expertos en financiación han puesto sobre la mesa.

"Somos la única Comunidad de toda España que siendo pobre paga a otras que son ricas, y esto es una anomalía democrática y no es constitucional", ha indicado Oltra, quien ha lamentado además que los valencianos "siempre" se queden "pasando la mano por la pared".