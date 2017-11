Oltra destaca la contundencia del Estado derecho contra los agresores del 9-O

València, 8 nov (EFE).- La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha destacado hoy la importancia de que el Estado de derecho sea "contundente" con las personas que "no respetan a los demás y que se creen en el derecho de agredirles", en referencia a los trece investigados por los incidentes de la manifestación del 9 d'Octubre.

Oltra ha señalado a los periodistas tras inaugurar un congreso sobre el autogobierno valenciano que la causa abierta por un juzgado de Valéncia contra esas trece personas evidencia que el Estado de derecho "funciona".

La vicepresidenta ha defendido que en la sociedad valenciana "hay lugar para todo el mundo, para todas la ideas, las maneras de pensar, las maneras de sentir, las maneras de expresarse", pero "no hay lugar" para "los violentos, para aquella gente que quiere impedir la diversidad y la libertad de los otros".

Por ello, ha indicado que "estos trece imputados que se dedicaron violentamente a impedir el derecho de manifestación" de unas personas que reivindicaban el valenciano y su uso como una de las señas de identidad tienen que ser juzgadas en función de los delitos cometidos, que no son solo impedir el derecho a manifestarse de otros.

Así, ha destacado que hubo violencia y "agresiones gravísimas", porque se trata de personas "que no respetan a los demás y que se creen con el derecho de abrirle la cabeza a otro simplemente porque no piensa como él, y eso no cabe en nuestra sociedad".

"En nuestra sociedad caben todas las ideas democráticas, pero no cabe el fascismo ni la violencia", ha concluido la vicepresidenta del Consell.