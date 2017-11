Compromís deja el gobierno local y pide al PSPV que deje de ponerse de perfil

Alicante, 8 nov (EFE).- Los tres ediles de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Natxo Bellido, María José Espuch y Sonia Tirado, han hecho oficial su renuncia a las competencias que tenían delegadas, lo que supone que abandonan, de facto, el equipo de gobierno que hasta ahora formaban junto al PSPV-PSOE y Guanyar.

Así lo han anunciado los tres concejales en rueda de prensa, donde Bellido, como portavoz del grupo, ha manifestado que el alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, "tiene que apartarse" y que el PSPV-PSOE debe "dejar de ponerse de perfil ante este problema".

En su opinión, "no es tolerable, ni se lo merece la ciudadanía en general y la que votó al cambio", que los socialistas "no asuman su responsabilidad" en este asunto.

Para Bellido, el alcalde se ha convertido con su decisión de no dimitir en "el mayor problema de la ciudad", lo que, en sus palabras, provoca que ni Alicante ni el Ayuntamiento funcionen.

Sin embargo, se ha mostrado convencido de que la dimisión de Echávarri llegará, momento en el cual ha asegurado que su grupo se pondrá a trabajar para volver a conformar una mayoría progresista en el Ayuntamiento, con un alcalde socialista y con Compromís en el equipo de gobierno.

También se ha referido al manifiesto para la refundación del pacto de gobierno local que su formación firmó hace escasas semanas con el PSPV-PSOE y ha dicho que está "absolutamente roto" y, por ende, los compromisos adquiridos "extinguidos".

"No se puede llevar a esta ciudad y a este ayuntamiento a la excepcionalidad democrática", ha apostillado en referencia a la intención de Echávarri de gobernar con tan solo seis concejales.

Del mismo modo, ha considerado que eso "no es cumplir el mandato" de las elecciones municipales de 2015, sino que supone "traicionar la voluntad" de los ciudadanos que votaron por cambios basados en la pluralidad.

Bellido ha calificado el día de hoy como "durísimo", tanto a nivel político como personal, pero ha resaltado que la decisión que han tomado es la única que podría entender la ciudadanía ante la situación judicial del alcalde, a pesar de que, como él mismo ha afirmado, no quieran abandonar el gobierno.

Aunque le ha deseado lo mejor, a nivel personal y judicial, tanto a Echávarri como al edil de Recursos Humanos, Carlos Giménez (ambos citados a declarar como investigados por un juzgado en relación con el despido de la cuñada del portavoz del PP, Luis Barcala), y a los asesores socialistas Lalo Díez y Pedro de Gea, el portavoz de Compromís ha remarcado que "la responsabilidad política no se adecúa al tempo judicial".

"Queremos seguir gobernando con el PSOE y con Guanyar, pero no se dan las circunstancias mínimas necesarias para seguir formando gobierno", ha subrayado.

En cuanto a la comparecencia realizada minutos antes por el propio Echávarri, en la que ha afirmado que no tiene intención de dimitir del cargo debido a que aún no se le ha abierto juicio oral, Bellido ha señalado que "nadie se cree" que pueda gobernar con normalidad solo con seis concejales, lo mismo ha dicho ante las acusaciones de "irresponsables" que ha vertido sobre ellos.

"No hemos venido aquí a elegir entre el mal y el mal menor", ha aseverado en relación con las declaraciones del alcalde en las que aseguraba que no se va para no dejar la alcaldía en manos del PP.

Bellido ha asumido parte de su responsabilidad por el fracaso del gobierno tripartito, pero ha valorado que su partido ha sido "con mucho" la opción que "mejor ha sabido adaptarse" a un gobierno plural.

Por su parte, el portavoz de Guanyar y aún vicealcalde del Ayuntamiento de Alicante, Miguel Ángel Pavón, también ha realizado declaraciones tras la rueda de prensa del alcalde, en las que ha vuelto a pedir su dimisión.

Pavón ha considerado que la situación del regidor socialista "no puede ser más insostenible" y que su intención de gobernar en solitario es "un nuevo despropósito" fruto de su intención de aferrarse al cargo "contra viento y marea".

"Todo le da igual; esperemos que a su partido no le dé todo igual y que de aquí al 15 de noviembre le fuerce a dimitir", ha manifestado.

Esa es la fecha en la que Guanyar abandonará el equipo de gobierno si Echávarri no se ha marchado, tal y como decidió la asamblea de esta formación.