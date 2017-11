De la Serna: Es más útil sentarse a la mesa que ponerse tras una pancarta

València, 7 nov (EFE).- El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha pedido el apoyo del PSOE a los Presupuestos de 2018 y para hacer posible un cambio del modelo de financiación, y ha advertido, en referencia al PSPV-PSOE, que "es más útil sentarse a la mesa y levantar la mano en el Congreso que ponerse tras una pancarta".

De la Serna, que ha asistido hoy al "Foro Las Provincias" en València, ha informado de que el presupuesto de Fomento para 2018 "crece de forma importante, también en el capítulo de inversiones", pero ha precisado: "si no disponemos de presupuesto no podemos tirar de las partidas para ejecutar inversiones".

Por ello, ha insistido, "no parece muy coherente situarse tras una pancarta para reclamar más inversión para un territorio y que quienes tienen la oportunidad de poder decir sí a unas cifras que suponen más inversión no lo hagan, que no levanten la mano en el Congreso".

El próximo 18 de noviembre todos los partidos, excepto el PP, empresarios y sindicatos celebrarán en València una manifestación para reclamar una mejora de la financiación autonómica.

Preguntado al respecto, De la Serna ha insistido en que "apoyar los presupuestos conseguirá 10.000 veces más que cientos de manifestaciones", si bien posteriormente, al ser preguntado por las posibles negociaciones con el PNV al respecto, ha admitido que el Gobierno se verá obligado a prorrogar las cuentas de este año, con la intención de sentarse de nuevo a negociar "lo antes posible".

En referencia a la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana, De la Serna ha subrayado que "está en manos de la oposición" mejorar en este aspecto, porque el Gobierno "ni aprueba unos presupuestos ni un nuevo modelo de financiación".

"Estamos en minoría y necesitamos el apoyo de otros grupos -ha agregado-. El nuevo modelo de financiación será inabordable sin el apoyo del PSOE".

La prórroga de los presupuestos actuales no afectaría, según ha asegurado, a las inversiones en materia de alta velocidad, pero sí al posible desarrollo de una plan de cercanías que ha cifrado en más de 800 millones de euros y cuyo contenido tiene intención de presentar antes de final de año.

Según el ministro, "los presupuestos garantizan una mayor inversión en toda España, especialmente en aquellos lugares donde hay proyectos maduros, y la Comunitat es uno de ellos".

Por ello, ha reiterado que considera importante que todas las fuerzas políticas contribuyan a generar un clima de estabilidad y ha repasado algunos de los datos macroeconómicos nacionales como el haber alcanzado, por primera vez desde 2009, la cifra de 19 millones de personas empleadas, las cifras récord de turistas, o el crecimiento de las exportaciones, que a su juicio "no se han visto afectado por "hechos como el de la estiba".

Por el contrario, ha hecho hincapié en que "el impacto económico de la situación catalana" se cifra ya en 5.000 millones de euros, y que "en consonancia con lo que dice el Banco de España, el Gobierno rebajará su previsión de crecimiento del 2,6 al 2,3 % para el año que viene".

Preguntado por qué espera que suceda en Cataluña después de las elecciones del 21 de diciembre, De la Serna se ha mostrado confiado en que "gane el bloque constitucional" y se normalice la situación de las instituciones autonómicas, si bien ha mostrado sus dudas sobre si eso servirá para que regresen las empresas que han decidido sacar sus sedes de Cataluña.