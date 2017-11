De la Serna advierte que si no se hace la V-21 los fondos se perderán

València, 7 nov (EFE). El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha advertido hoy al Gobierno local de València que si no se acomete el proyecto de ampliación de la V-21 (acceso norte a la ciudad) en los términos en los que está contemplado los fondos se perderán, porque se destinarán a otras necesidades, y se perderán otros 10 años.

De la Serna, que ha asistido como invitado al Foro Las Provincias, ha explicado que la conexión Carraixet-València de la autovía V-21 "lleva más de 10 años de tramitación, ha salido en repetidas ocasiones a información pública sin que nadie dijera nada y jamás nadie me habló de esta vía en las 12 anteriores ocasiones en las que he visitado la Comunitat".

Además, ha asegurado que "los partidos políticos que ahora plantean otra cosa presentaron enmiendas en el Ayuntamiento de València para que esta infraestructura se llevara a cabo, y presentaron incluso enmiendas a los presupuestos de 2017 al respecto. Pues bien, nosotros hemos hecho caso".

El ministro ha explicado que "la apertura de sobres para la adjudicación del proyecto se debería haber hecho el día 30, pero hemos hecho algo que nunca antes había visto en política, hemos retrasado esa apertura de sobres, que se hará el próximo día 13".

"Todo ello porque, de repente, tras 10 años, algunos dicen que no hay que hacerlo. Hablamos de una autovía de una intensidad media diaria de 86.000 vehículos, al borde del colapso, y alguien plantea ahora un proyecto distinto", ha agregado.

"Pueden pasar dos cosas, que el proyecto que proponen forme parte de las alternativas estudiadas en el proceso, y si es así no tiene sentido, ya se ha elegido la mejor posible, o puede pasar que lo que se plantee ahora, que no lo conocemos porque el Ayuntamiento no nos lo ha enviado, difiera de lo estudiado, y entonces nos tendremos que ir 10 años atrás necesariamente, a rehacer todos los estudios e informes previos", ha añadido.

Por ello, ha insistido: "espero que nadie pretenda que cambiemos el proyecto antes de adjudicarlo, porque eso es manifiestamente ilegal. Hay que ser serios, y esto no lo es. Con todo el respeto, vamos a abrir los sobres el próximo día 13 para dar salida a una solución que minimiza el impacto y ocupación de huerta, que es el que menos afección paisajística tiene y que cuenta con las mayores garantías jurídicas y ambientales".

Finalmente, ha apuntado que: "si tomásemos la decisión de dejar de hacer la ampliación de la V-21 la inversión prevista se perdería, porque no se podría asignar a otra propuesta sin una tramitación previa".