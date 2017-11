Margo Glantz: Siento que estamos pasando una época de gran misoginia

San Vicente del Raspeig , 7 nov .- La escritora y académica Margo Glantz, considerada una de las máximas figuras de la cultura mexicana, ha manifestado hoy que siente que estamos pasando "una época de gran misoginia" por la "gran cantidad de asesinatos y violaciones" a las mujeres que se producen en muchos países.

Glantz ha hecho estas declaraciones en un encuentro con periodistas, un día antes de ser investida doctora Honoris Causa por la Universidad de Alicante (UA) en reconocimiento de su trayectoria literaria, acompañada de la directora del coloquio que ha ofrecido la escritora mexicana en esta institución académica, Carmen Alemany, que actuará también de madrina suya en el acto de mañana.

"Mi obra es muy feminista", sin militar en ningún partido, "y el problema de la mujer es, para mí, esencial en toda mi obra; por eso trabajo muchísimo el cuerpo, el cuerpo femenino por excelencia", ha revelado la autora de "Las genealogías", "El rastro" o "Saña", vinculada a la UA desde 1999.

Ha destacado asimismo la irrupción en México de una literatura de "mujeres muy interesante", de autoras "verdaderamente muy buenas", como Fernanda Melchor, entre otras.

"Siento que, desde el punto de vista de reivindicaciones femeninas, estamos pasando una época de gran misoginia" por "la gran cantidad de asesinatos, violaciones,..." que se producen no solo en México, sino también en otros países, ha indicado Glantz.

A este respecto, ha expuesto "la violencia que significan los fundamentalismos frente al cuerpo y la libertad de la mujer de decidir sobre su propio cuerpo", principalmente en los países árabes, en Israel y en África, algo que es "muy terrible".

"En México, tenemos cada rato, todos los días, violaciones de chicas jóvenes, pero no solo eso pasa en mis país, porque veo que también ocurre en Perú" y en España, ha dicho Glantz, quien también estaba acompañada en este encuentro con los medios de comunicación por la directora del Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti (CeMaB), Eva Valero.

Glantz ha señalado que le parece "horrible" y "uno de los principales atentados a la libertad femenina" el "hecho de que no permitan que la mujer disponga de su cuerpo y que todavía se plantee el problema del aborto como una cosa moral", y no como un asunto "de derecho femenino".

Preguntada también su opinión sobre la situación social y política en México, la escritora ha calificado de "cosas terribles" para su país la "impunidad", "la corrupción" política y la "violencia social", y ha reconocido que ve "con bastante sentido catastrofista el futuro" de su país "por lo menos", porque no sabe qué gobierno podrá solucionar eso.

"México lleva muchos años con la crisis muy violenta", entre otros motivos, por el narcotráfico, que ha "engendrado una violencia desmedida y, al mismo tiempo, una clase política que es profundamente corrupta", ha asegurado.

Por otra parte, ha calificado de "espantosa" la "animadversión excesiva" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "de echar la culpa" de muchos problemas de ese país, sobre todo el narcotráfico, a México.

De origen judío y apasionada por los autores del Siglo de Oro, Glantz ha confesado que es una tuitera "voraz" y ha afirmado que las redes sociales reflejan la "desjerarquízación que nos está invadiendo", pues los textos y las noticias que se escriben en la red adquieren la misma categoría o la misma importancia.

Ha revelado que comenzó a trabajar en twitter en 2011 porque "políticamente" le pareció "muy significativo que, a partir de las redes sociales, algunos países árabes empezaban a tener una idea reivindicatoria de su propia identidad", que culminó "muy mal" pero desembocó en la llamada "primavera árabe".

"Me pareció interesante políticamente incursionar en un medio que parecía muy frívolo, muy banal, pero que, de alguna manera, tenía una gran influencia política", ha añadido antes de recordar que "el órgano de difusión más importante de Trump es el twitter".

Ha opinado que el twitter es "un arma de dos filos terribles" al haber "permitido todo ese tipo de 'hackeos' que provienen muchos de Rusia" y que "han influido" en "las elecciones en los EEUU" y "el 'Brexit', y ha estimado que "lo está pasando en Cataluña también tiene que ver con eso".

No obstante, ha reconocido que el twitter es también "interesante" porque "le permite a uno tratar de expresar algo de una manera muy intensa, sintética (...)", al estar condicionado por 140 caracteres.

"Me siento como mal si me levanto en la mañana y no escribo por lo menos un twitter o no veo los twitter y los retuiteo, porque, a veces, el retuiteo es una cosa muy importante" al ofrecer "la posibilidad de informarse de miles de cosas rapidísimamente (...)", ha agregado.

Por otra parte, ha considerado "bastante nefasta" la "irrupción brutal del mercado en todo", incluso en la producción de libros, por lo que ha destacado que se siente más cómoda publicando sus obras en una editorial pequeña.