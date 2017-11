Magos Herrera actúa el jueves en Festival de Jazz Contemporáneo de València

València, 7 nov (EFE).- La cantante de jazz mexicana Magos Herrera, conocida como la Cassandra Wilson latina, actuará pasado mañana jueves en el VII Festival Internacional de Jazz Contemporáneo, que se celebrará en el club Jimmy Glass de València.

Según un comunicado del Jimmy Glass, la vocalista, que actualmente reside en Nueva York (Estados Unidos), estará acompañada en el escenario por tres músicos cubanos: el pianista Luis Guerra, el contrabajista Reinier Elizarde y el batería Georvis Pico.

Según la organización, Herrera es una de las voces "más hermosas y expresivas" y una de las vocalistas "más activas" en la escena del jazz contemporáneo.

Su formación comenzó en el Musicians Institute de Los Ángeles (Estados Unidos), donde se graduó en 1992, después continuó sus estudios de técnica clásica con el maestro de ópera ruso Konstantin Jadan y, finalmente, siguió educándose en improvisación contemporánea en Boston.

Herrera es cantante, compositora, productora y educadora y en sus más de veinte años dedicada a la música es conocida por su capacidad de improvisación vocal, su estilo único y su particular forma de mezclar el jazz contemporáneo con melodías y ritmos latinoamericanos.

En 2008, se mudó a Estados Unidos y desde entonces ha grabado y colaborado en varios proyectos como el álbum "Stones World: The Rolling Stones Project II" del saxofonista Tim Ries, junto a Mick Jagger y Sara Baras, o "The Music of Chick Corea" con el pianista Elio Vallafranca y la compositora Paola Prestini para el proyecto VIA, entre otros.

La artista ha actuado en escenarios de todo el mundo como el Lincoln Center y la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el Kennedy Center en Washington, el Millennium Park en Chicago, el SFJazz en San Francisco, el Teatro de la Ciudad de México, la Sala Galileo Galilei en Madrid, el Palau de la Música de València, Union Chapel en Londres y el club Duc des Lombards en París.

En 2009 grabó "Distancia", coproducido con Tim Ries y con el acompañamiento del pianista Aaron Goldberg y del guitarrista Lionel Loueke.

En 2011, bajo el sello discográfico de Sony, creó "México azul" con el trompetista Tim Hagans, el guitarrista Adam Rogers, el pianista Luis Perdomo, el contrabajista John Patitucci y el batería Alex Kautz.

Además, en 2013 vio la luz "Dawn", con el guitarrista y múltiple ganador del Grammy, Javier Limón, con el que en 2015 volvería a colaborar para "He for she", un disco y un DVD para apoyar la igualdad de género que contó con diversas contribuciones de artistas internacionales.