El grupo municipal socialista: La situación no cambia y seguiremos hasta 2019

Alicante, 7 nov (EFE).- La portavoz del grupo municipal socialista en Alicante y concejal de Turismo, Eva Montesinos, ha asegurado que la situación judicial del alcalde, Gabriel Echávarri, "no ha variado" y ha asegurado que su partido continuará trabajando hasta el año 2019.

En un comunicado, Montesinos ha indicado que si sus socios de gobierno "deciden marcharse", en referencia a Compromís, es una decisión que no comparten: "La respetamos y, por tanto, mañana procederemos al reparto de competencias delegadas de las diferentes concejalías".

Ha continuado que si Guanyar "está en la misma situación, lo aconsejable es que abandonaran cuanto antes el equipo de gobierno porque no entendemos por qué tienen que esperar al día 16".

"La situación judicial del alcalde no variado a día de hoy, no se ha abierto juicio oral" ni tampoco se han sustanciado los recursos previos y "no se ha producido ninguna circunstancia que cambie".

"En ningún caso nos planteamos abrir la puerta a un gobierno del PP" ya que la "responsabilidad es seguir gobernando hasta 2019".

De esta manera, ha añadido que continuarán esforzándose para "sacar proyectos y compromisos con la ciudad".