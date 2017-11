Echávarri se queda sin socios tras su procesamiento judicial

(Añade el nombre completo de Miguel Ángel Pavón en el octavo párrafo, y una errata en el quinto)

Alicante, 7 nov (EFE).- El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, se quedará en los próximos días sin sus dos socios del tripartito, Guanyar y Compromís, si antes no dimite a raíz de su procesamiento por una supuesta prevaricación en el fraccionamiento de contratos de la concejalía de Comercio.

De materializarse los anuncios de ambos partidos, el alcalde pasaría a dirigir un equipo de gobierno formado por 6 concejales de los 29 de la corporación, mientras que en la oposición quedarían el PP (8), Guanyar (5), Ciudadanos (5), Compromís (3) y los dos no adscritos (una ex de Guanyar y otro ex de C's).

Poco después de conocerse el procesamiento del alcalde y dos de sus asesores por esos contratos de la concejalía en la etapa en la que él era el responsable del área, Guanyar ha confirmado que mantiene el ultimátum del día 15 antes de abandonar sus competencias si Echávarri sigue.

Compromís ha acortado aún más los plazos y pasará a la oposición mañana mismo, y más aún después de que su portavoz, Natxo Bellido, acabara de hablar telefónicamente con el alcalde y éste le confirmara "que no tiene intención de dimitir".

El auto de la juez María Luisa Carrascosa contra Echávarri y los dos asesores Eduardo Díez y Pedro de Gea, que puede ser recurrido, se circunscribe a 14 facturas por trabajos y servicios relacionados con la gala de comercio de la Navidad de 2016, así como con la promoción de las ventas y los mercados municipales, por un importe total superior a los 144.160 euros.

En su opinión, "dichas contrataciones debieron realizarse legalmente a través de concurso público en lugar de contrato menor, dándose un fraccionamiento de contratos", y además fueron concertadas por los dos asesores pese a que estos no tenían "funciones ejecutivas ni decisorias" y con "conocimiento" del primer edil.

La juez acusa a los inculpados de "incumplir de manera flagrante" la normativa y omitir los principios de "publicidad y transparencia" que han de evitar la "discriminación" entre contratistas, y ante el argumento de que eso era habitual en anteriores equipos, ha respondido que "no lo convierte en legal en absoluto".

A raíz de la situación judicial del alcalde, el vicealcalde y portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, ha pedido públicamente al PSPV-PSOE que "mueva sus resortes para forzar la renuncia de Echávarri" y proponer otro candidato socialista ante una situación "insostenible" que "daña la imagen de la ciudad".

"Echávarri tiene que anunciar hoy mismo su dimisión, no le queda otra salida", ha recalcado Pavón, quien ha repetido que el PSPV-PSOE debe elegir "a otra persona para la alcaldía" para acabar con la actual "agonía política".

El todavía portavoz municipal y de Compromís, Natxo Bellido, ha admitido que su grupo toma la "durísima decisión a nivel político y personal" de dejar el equipo de gobierno con la esperanza de que el PSPV-PSOE "reaccione" y facilite recuperar un equipo de gobierno "progresista" tras 20 años de mandatos del PP.

Por su parte, el PP ha señalado que su "objetivo" es "ganar las elecciones de 2019" y que no se plantean el "atajo" de alcanzar ahora la alcaldía: "Si tenemos que asumir esa responsabilidad, la aceptaremos por imperativo legal".

El popular Luis Barcala ha dicho que aún no pide la dimisión de Echávarri porque el auto de la juez no es firme (aún cabe recurso), aunque en todo caso le pide "coherencia" con el discurso que ha mantenido cuando el socialista estaba en la oposición de pedir ceses ante una investigación por parte de la Justicia.

Yaneth Giraldo, de C's, sí ha pedido ya la dimisión por provocar una "difícil situación" que ha derivado en "insostenible".