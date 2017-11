El alcalde ve la polémica de las calles de "cuasi artificial"

Alicante, 7 nov (EFE).- El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, ha considerado que el cambio de nombre de las calles franquistas de la ciudad es una polémica "cuasi artificial" y ha asegurado que el grupo socialista apoyará aquello que la concejala de Memoria Histórica, María José Espuch, "haga o decida".

Así lo ha afirmado en declaraciones a los periodistas a primera hora de la mañana y antes de inaugurar las Jornadas de Tráfico Marítimo organizadas por la Fundación Proport Alicante, que se celebran en el Auditorio de la Fundación Caja Mediterráneo.

En opinión del alcalde, Espuch "ha hecho muy buen trabajo" y ahora está "entrando en negociaciones con el PP" para tratar de conseguir su apoyo renunciando al cambio de denominación de seis vías que habían suscitado recelos, como es el caso de la plaza Calvo Sotelo o la calle Primo de Rivera.

Echávarri ha confirmado que las negociaciones "parece que van por ese camino" y ha incidido en que no es algo "que afecte el día a día de la gente", como pueda ser el empleo.

"Te sientas, hablas y no hay ningún problema; todo se soluciona hablando", ha dicho.

En cuanto a la petición de los populares de trasladar la propuesta definitiva, antes de que pase por el pleno municipal, a las Juntas de Distrito, Echávarri se ha preguntado "si será por dilatar" aún más el proceso.

Ante la cuestión de si ha faltado diálogo por parte del equipo de gobierno, ha respondido que no lo sabe, pero que "el PP tampoco es que hable mucho", pues "cuando no le gusta algo va a los juzgados".

"Hablar con el PP es complicado porque sabes que te dan la mano y luego te engañan", ha aseverado.

Ante esta afirmación, y preguntado por la previsible marcha de Guanyar Alacant y Compromís del equipo de gobierno si no dimite por los frentes judiciales que tiene abiertos, lo que podría obligarle a pactar algunas decisiones con los populares, Echávarri ha preferido no hablar "de futuribles".

"No sé si se van a ir o no se van a ir; no hablo de escenarios futuros" pero, "de todas formas, nosotros hablamos con todo el mundo", ha afirmado.

De su escenario judicial ha asegurado que no hay ninguna novedad, ni siquiera con el caso de las facturas de comercio, cuya instrucción se prevé que termine esta semana.

"Yo soy abogado, las sensaciones no influyen, influye luego la decisión final", ha aseverado.

Por último, sobre la petición del PP para que se le facilite el presupuesto de 2018 para estudiarlo y hacer aportaciones, el alcalde ha recordado que éste "puede sufrir variaciones en Madrid" (el Ministerio de Hacienda tiene que dar su visto bueno al estar el consistorio dentro de un plan de ajuste), por lo que sería trabajar en algo "que no es definitivo" y por ende, "a lo mejor, estéril".

"El PP en 20 años nunca dio un borrador a la oposición; en cuanto vuelva de Madrid y comiencen los trámites, tendrán el documento, con tiempo suficiente, como marca el Reglamento Orgánico del Pleno, para trabajar en él, que no se preocupe", ha apostillado.