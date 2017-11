Oltra: El Gobierno nos interviene por poner en el centro a las personas

València, 6 nov (EFE).- La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha aseverado hoy que los recursos del Gobierno central a las leyes valencianas sobre pobreza energética y sobre vivienda son una forma de "intervenir por la vía de los hechos" las políticas de las comunidades que ponen "en el centro a las personas".

"No podemos salir de nuestra estupefacción", ha manifestado Oltra en los pasillos de Les Corts, donde ha lamentado que el Gobierno de Mariano Rajoy "sistemáticamente aplique un sesgo ideológico y ponga obstáculos" a que el Consell garantice el derecho constitucional a la vivienda o combata la pobreza energética.

"Cuando estamos intentando cumplir la Constitución, se nos interviene por parte del Gobierno de España por la vía de los hechos, para que no podamos poner en el centro a las personas, y eso es algo que nosotros entendemos que no tiene encaje", ha manifestado la vicepresidenta.

Oltra ha añadido que los artículos de la Constitución "están para cumplirlos", sobre todo aquellos que tienen que ver con los derechos de las personas, como el derecho a la vivienda, y eso es lo que el actual Gobierno valenciano "va a seguir haciendo".

"Y vamos a seguir defendiendo a las personas más vulnerables de este país, que están en una situación de emergencia social, mientras que el Gobierno de Rajoy les deja abandonadas a su suerte y poco menos que deja abandonados en la pobreza a millones de personas en España", ha aseverado.

Además, ha indicado que, o el Ejecutivo de Rajoy entiende que en España hay Gobiernos de diferente signo político, que en el caso de la Comunitat Valenciana quieren "poner en el centro a las personas", y que eso tiene "un encaje constitucional", o van a seguir existiendo problemas.

Ha indicado que en España hay 1'5 millones de hogares que viven en situación de pobreza energética, y hay "muchísima gente que no tiene acceso a una vivienda" y otros a los que han echado de sus casas por no poder hacer frente a su hipoteca.

Por ello, ha lamentado que, cuando el Gobierno valenciano impulsa unas políticas antidesahucio y Les Corts impulsan medidas para combatir la pobreza energética y que en invierno no pueda cortar el suministro de luz o gas a las familias que no lo pueden pagar, el Ejecutivo de Rajoy las obstaculice, algo que "no puede ser".