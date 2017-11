Jornada analiza los roles y estereotipos de género en medios audiovisuales

València, 6 nov (EFE).- La Universitat de València (UV) acogerá el 16 de noviembre la jornada "Princesas, feminazis, superhéroes y machirulos. Roles y estereotipos de género en medios audiovisuales entre los 90' y los 2000", donde se analizará el imaginario que esas palabras desencadenan en el subconsciente.

La Jornada, que se celebrará entre las 10.00 y las 13.00 horas en el Salón de Grados de la Facultad de Geografía e Historia, está organizada por seis alumnas del Máster Interuniversitario en Gestión Cultural de la Universitat de València, según un comunicado de la institución académica.

El encuentro se enmarca dentro de las jornadas dedicadas a la reflexión y el debate sobre arte Parlem d'art, impulsadas por el Servei d'Informació i Dinamització de la UV.

Calificar a alguien de "princesa", "feminazi", "superhéroe" o "machirulo" atribuye una serie de connotaciones que pueden ser "tanto positivas como negativas. De una sola palabra surge toda una imagen mental de cómo es, o cómo debería ser esa persona", según las fuentes.

"El imaginario que estas palabras desencadenan en el subconsciente de la sociedad puede ser alterado mediante la apropiación del término, ya que la lengua evoluciona y se modifica al mismo tiempo que ésta", añaden.

Afirman que las palabras "son importantes: del mismo modo que si a algo no se le atribuye un nombre, "no existe", si un problema o una situación no se identifica, nunca se puede modificar".

La jornada guiará a sus asistentes a través de una reflexión que les permita identificar este tipo de roles que aparecen en los medios audiovisuales, y darse cuenta de cómo se produce un traslado de éstos a la sociedad que nos rodea, terminando por identificar a personas de nuestro entorno como "princesas", "feminazis", "superhéroes" o "machirulos", con las connotaciones que esto supone.

"Conseguir que este tipo de procesos desaparezcan de la sociedad depende de la capacidad para reconocer el problema", indican las fuentes.

La jornada estará organizada en torno a una mesa redonda en la que participará Capitolina Díaz Martínez, catedrática de Sociología de la UV; quien hablará de los estereotipos de género en el ámbito de la ciencia ficción.

También participará Juan Antonio Rodríguez del Pino, profesor de la UV licenciado en Antropología Social y Cultural, y doctorado dentro del programa de Estudios de Género, quien hablará de los arquetipos de masculinidad que el patriarcado ha generado, centrándose en la figura del "superhéroe" y sus relaciones con el entorno que le rodea.

Antonio Agustín García, profesor de sociología en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del grupo de investigación Sociología Ordinaria, abordará la creación de la figura del "machirulo" en la cinematografía española reciente, planteándolo como elemento de resistencia al cambio, y analizando el efecto que esta figura tiene en la construcción de las relaciones de género contemporáneas.

Por último, Áurea Ortiz Villeta, profesora de Historia del Cine en el Departamento de Historia del Arte de la Universitat de València, hablará de la falta de personajes femeninos de importancia en el audiovisual más comercial y taquillero, y analizará algunos de estos personajes femeninos en la producción actual.

Tras esto, Alicia Moragues, activista ligada al feminismo y a la didáctica, dinamizará un taller donde dará las claves para reconocer los roles y estereotipos de género previamente expuestos en la mesa redonda.