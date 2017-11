PP y Cs impugnan la convocatoria del consejo de EMT por estar fuera de plazo

(Actualiza la VL1083 con información de Ciudadanos)

València, 6 nov (EFE).- El grupo popular y el de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de València han impugnado la convocatoria del consejo de administración de la EMT, prevista para mañana, por haberse enviado fuera de los plazos mínimos establecidos para la notificación a los consejeros.

El concejal popular Alberto Mendoza ha manifestado que se vuelve a ver "la mala intención" del concejal de Movilidad Sostenible, Giusseppe Grezzi, que la semana pasada anunció los presupuestos de la EMT "sin que fueran puestos en conocimiento" del consejo de administración "ni votados", y que ahora notifica una convocatoria "fuera de plazo".

Mendoza, en un comunicado, ha criticado que "desafía" al consejo notificando "fuera de plazo" la convocatoria en la que se deben votar los presupuestos, lo que supone, ha dicho, "otro ejemplo más de su despotismo".

Los consejeros no han tenido el tiempo suficiente para estudiar la documentación aportada, según Mendoza, que ha añadido que el concejal disponía de esos documentos desde la semana anterior.

El grupo popular ha exigido "un mínimo de respeto y profesionalidad" por parte de la presidencia y la gerencia en los asuntos relativos a la EMT y ha solicitado que el consejo de administración sea convocado "legalmente".

Por su parte, el concejal de Ciudadanos Narciso Estellés ha explicado en un comunicado que han impugnado la convocatoria porque no se han respetado los plazos legales establecidos en el artículo 18 de los Estatutos de EMT, donde se especifica que se ha de convocar con la antelación e información necesaria.

Según Estellés, han recibido la convocatoria hoy a las 12:05 horas "tras tener que llamar a la EMT. Nos alegan que la enviaron a las 15:35 horas del viernes y que puede tratarse de un asunto informático".

"Aunque nos lo creemos y no tenemos por qué dudar de sus palabras e intenciones, no es la primera vez que ocurren retrasos. Las otras veces fuimos muy tolerantes y no quisimos impugnar por asunto de minutos u horas fuera del plazo establecido, pero aquí ya hablamos de días", ha dicho el concejal de Cs.

Según Estellés "se trata de los presupuestos anuales y los consejeros debemos tener los datos con la antelación suficiente, máxime cuando ya el viernes pasado por la mañana el concejal Giuseppe Grezzi hizo una exposición de propaganda política mientras que desde la oposición no teníamos los datos".

"El mismo viernes desde Ciudadanos ya denunciamos la falta de transparencia", ha recordado Narciso Estellés, quien ha asegurado que el contenido de este consejo "es muy importante para el desarrollo de la actividad anual de la EMT".

"Desde Ciudadanos exigimos simplemente tener el tiempo mínimo legal para preparar el consejo adecuadamente, máxime cuando las decisiones afectan a lo que a los valencianos importa, que es tener los recursos suficientes para recibir un buen servicio", ha afirmado.

Por último, el concejal de Cs ha indicado que: "de no darnos el tiempo suficiente en una nueva convocatoria, nos planteamos también la posible impugnación de los acuerdos en el seno del Consejo de Administración".