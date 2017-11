Ciudadanos asistirá a la manifestación del día 18 por una financiación justa

València, 6 nov (EFE).- Ciudadanos asistirá a la manifestación convocada el día 18 de noviembre para reclamar una financiación justa para la Comunitat Valenciana ya que quiere dar su respaldo a la sociedad valenciana ante este "problema injusto" para los valencianos.

Así lo ha anunciado el portavoz autonómico de la formación, Fernando Giner, tras la reunión del comité autonómico de Ciudadanos, quien ha dicho que aunque no creen que las cosas se solucionen detrás de una pancarta, si el pueblo va a estar en la calle, Ciudadanos estará también en la calle.

Giner ha señalado que una vez que conocen el lema de esta manifestación ("por una financiación justa"), entienden que "nadie se está separando" del objetivo de la marcha, que no busca enfrentar a nadie y que empieza a haber consenso en la sociedad civil respecto de este asunto.

Además, ha dicho, "tiene que quedar claro que los valencianos van contar con Ciudadanos" para hacer frente a un problema común como es la financiación, y ha señalado que si de aquí al 18 de noviembre estos requisitos se cumplen, Ciudadanos "estará en esa manifestación".

El portavoz autonómico ha recordado que Ciudadanos ha firmado el manifiesto de Les Corts y ha apoyado todas las iniciativas en favor de una mejora de la financiación autonómica, y ha pedido a los socialistas "coherencia" en esta cuestión, además de "gestión y negociación".

Sobre la manifestación valencianista del próximo sábado, Ciudadanos no acudirá como formación pues los convocantes no quieren que se politice la marcha, pero ha dado libertad a sus miembros para asistir si así lo desean a título particular, algo que hará Fernando Giner, según ha confirmado él mismo.

Durante la reunión del comité autonómico, se ha analizado la situación de Cataluña y se han lamentado las palabras del pasado viernes del president de la Generalitat, Ximo Puig, tras la decisión de la Audiencia Nacional de enviar a prisión al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y a ocho exconsellers.

Puig dijo que, personalmente, esa decisión no le parece que sea "la más adecuada" para la solución del conflicto, algo que ha criticado Giner, pues, a su juicio, "parecía cuestionar la decisión de los jueces", y lo hacía en un acto al que acudía como president de la Generalitat.

"Si Puig en su sede, bajo las siglas de su partido quiere hacer declaraciones entendemos que las puede hacer, pero cuando va un acto público como presidente de la Generalitat, está representando a todos y lo que dice no consideramos que sea el sentir mayoritario de la sociedad valenciana", ha afirmado Giner.