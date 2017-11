La plataforma #AlertaFeminista ve "insuficientes" los pactos contra violencia

València, 4 nov (EFE).- La plataforma #AlertaFeminista considera los pactos contra la violencia machista un paso adelante pero "insuficiente" y, en el caso del pacto autonómico, propone que las organizaciones de mujeres participen en el seguimiento de su cumplimiento.

La plataforma ha reunido hoy en una jornada en València al movimiento feminista valenciano, agentes sociales y representantes institucionales para analizar el pacto estatal y el valenciano contra la violencia de género.

Sobre el pacto valenciano contra la violencia machista, ha puesto de manifiesto la necesidad de que el Gobierno valenciano impulse y ponga las medidas necesarias para la participación de las organizaciones de mujeres de toda la Comunitat en el seguimiento activo del cumplimiento del pacto, "de manera descentralizada e incluyendo organizaciones del ámbito municipal".

Además, ha instado a renovar la composición del Consell de les Dones, y a dar una mayor difusión de la información sobre el pacto a ayuntamientos y organizaciones, y que el Gobierno valenciano habilite herramientas para facilitar su fiscalización desde el ámbito social.

También se ha puesto de manifiesto que el pacto únicamente establece financiación para aquello que depende de la Secretaría Autonómica de Igualdad, pero no deja establecidos los compromisos presupuestarios para el resto de Consellerias y no establece calendarizacion.

Respecto al pacto estatal, Alba Pérez, representante de la organización 7N, ha señalado que en 2017 ha habido un incremento considerable de denuncias por violencia machista, y ha sido el año con mayor número de menores asesinados por violencia machista desde que se tiene registro (2013).

Por ello, considera que el pacto es "un paso adelante" pero no es "el que necesitamos" porque "no cumple requisitos mínimos", contempla "un mal reparto presupuestario", no incorpora la privación de pàtria potestad si hay sentencia firme de maltrato y "excluye" a las asociaciones feministas del seguimiento del pacto, según ha informado la plataforma en un comunicado.

Una de las participantes, Ángeles Álvarez, portavoz socialista de Igualdad, ha destacado que es necesario profesionalizar la atención a las mujeres víctimas y ha denunciado que las órdenes de protección han disminuido desde 2004 y son una de las causas del elevado índice de retirada de denuncias.

#AlertaFeminista es una plataforma plural de ámbito estatal, nacida en València, que reúne en torno a la lucha contra las violencia machista a organizaciones y personas a título individual, que trabajan de manera por la erradicación de la cultura machista que impulsa y normaliza la violencia de género.