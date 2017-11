El Villarreal asegurará su clasificación como primero si gana en Astaná

Vila-real , 3 nov .- El Villarreal asegurará su clasificación como primero en su grupo de la Liga Europa si vence en la próxima jornada domicilio al Asatná de Kazajistán, tras haberse impuesto por 0-2 este jueves al Slavia de Praga.

El conjunto dirigido por Javier Calleja es líder del grupo A con ocho puntos, seguido por el Astaná, que tiene siete, mientras que el Slavia de Praga tiene cinco puntos y cierra el grupo el Maccabi de Tel Aviv con uno.

De esta manera si el equipo español se impone en Kazajistán en la próxima jornada, el 23 de noviembre, sumará once puntos y será inalcanzable por el Astaná y el Slavia de Praga que, aunque pudiera alcanzar los once puntos si gana los dos compromisos que le restan, tiene perdida la diferencia particular de goles con el Villarreal.

También le puede servir el empate al Villarreal ya que en ese caso mantendría su ventaja respecto al Astaná y dependería de sí mismo en su último compromiso como local ante el colista Maccabi.