PSPV-PSOE y Ciudadanos reclaman a Fomento una fecha para la llegada del AVE

Castellón, 3 nov (EFE).- El PSPV-PSOE de la provincia de Castellón y Ciudadanos han reclamado hoy al Gobierno central y al Ministerio de Fomento una fecha para la llegada del AVE a Castellón y han criticado los continuos aplazamientos que ha sufrido esta infraestructura ferroviaria.

En un comunicado, la secretaria de Relaciones Institucionales del PSPV-PSOE en la provincia de Castellón, Estíbaliz Pérez, ha recordado al ministro del Interior, Íñigo De la Serna, y al presidente provincial del Partido Popular, Miguel Barrachina, que "a pesar de que ya estamos en noviembre, siguen sin dar una fecha para la llegada del AVE Low Cost a Castellón".

La también alcaldesa de Almenara ha añadido que a principios del presente otoño desde el Ministerio de Fomento se dijo que la entrada en servicio se produciría antes de que finalice el presente año y "a 2017 apenas le queda un suspiro".

Pérez ha explicado que "no es que a los socialistas nos guste dudar de la palabra de nadie, pero en la campaña de las elecciones generales del 20 de Diciembre de 2015, el propio Miguel Barrachina y la concejala de Castellón Begoña Carrasco repitieron insistentemente que la llegada se produciría antes de que acabara ese año, algo que es obvio que no se produjo porque estamos casi en 2018 y en la estación de Castellón todavía no hemos visto AVE alguno".

Un AVE que, por otra parte, recuerda esta portavoz socialista, "es de mala calidad, un AVE Low Cost, hijo del tercer hilo y de la improvisación del PP, porque el AVE de verdad, el serio, es el propio PP el que lo anuncia para dentro de muchísimo tiempo".

Por su parte, la diputada del Grupo Ciudadanos por Castellón Sandra Julià ha registrado en el Congreso una pregunta para exigir al Ministerio de Fomento "dar una fecha definitiva y concreta para la puesta en marcha del AVE".

Julià ha asegurado que "ya basta de engañar a la gente" porque "a este paso la Alta Velocidad pasará a los anales de Castellón por ser el tren más lento de la historia".

"En Ciudadanos pedimos a De la Serna que además de no seguir aplazando sine die la activación del servicio, el PP sea valiente y explique cómo va a llegar el AVE a la provincia, es decir, cuántas frecuencias al día están previstas y cuáles van a ser los tiempos de viaje", ha explicado la parlamentaria.

La diputada ha insistido en que "también Fomento debe aclarar qué va a pasar con los trenes de Cercanías, si se van a ver perjudicados en tiempo y calidad ya que hasta ahora la situación no ha hecho más que empeorar".

Por último, Julià ha preguntado al Gobierno "cuándo tiene previsto licitar las obras de la línea de AVE entre Valencia y Castellón" y ha ironizado con que espera "un poco más de seriedad que con las últimas tres fechas que ha dado el Ministerio de Fomento, pues el AVE va camino de convertirse en un remake de la Sagrada Familia, cuyas obras duran y duran pero nunca acaban".