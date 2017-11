Echávarri no dimite y está "tranquilo" de la legalidad de despido de interina

Alicante, 3 nov (EFE).- El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, ha asegurado hoy que no dimitirá y que se siente "absolutamente tranquilo" de la legalidad del despido de una funcionaria interina, cuñada del portavoz municipal del PP, Luis Barcala, actuación por la que la fiscalía ha pedido su imputación.

En declaraciones a los periodistas tras asistir a la presentación del gran premio de la Comunitat Valenciana de motociclismo, Echávarri ha señalado que la decisión del ministerio público de solicitar a un juzgado que sea investigado (figura que sustituye a la de imputado) por presunta prevaricación "no cambia absolutamente nada".

Si se confirma la investigación judicial, sería la segunda a la que está sometido el alcalde alicantino junto a otras a raíz de un supuesto fraccionamiento de contratos en la concejalía de Comercio.

Ante las numerosas preguntas sobre cómo afectará su situación judicial al tripartito junto a Guanyar Alacant y Compromís, Echávarri ha repetido: "no hablo de mis socios" o "no comento la postura de mis socios", y sí ha dicho que "no ha habido ninguna variación" en el apoyo que recibe del PSOE tanto a nivel local como autonómico y nacional.

Sobre el fondo del asunto, se ha remitido a un comunicado difundido ayer desde la alcaldía y ha señalado que dos técnicos municipales de Recursos Humanos concluyeron que la trabajadora cuñada del portavoz popular "estaba en situación de fraude de ley, irregular, y que lo que había que hacer es rescindir, cesar".

Ha proseguido que también la jefa de Recursos Humanos fue por la misma línea de que había fraude de ley, por desempeñar sus funciones, en un destino distinto al inicialmente concebido.

"Si hay tres personas que saben más que yo en Recursos Humanos y dicen que hay una situación irregular y que lo que hay que hacer es cesar", ha dicho, ante lo cual se siente "absolutamente tranquilo de la legalidad de la decisión".

Ha añadido, además, que "si una vez constatado el fraude de ley" no hubiera tomado la decisión de cesar a la interina", "quizás hubiera sido prevaricación".

Echávarri ha asegurado que continuará trabajando al frente de la alcaldía "con normalidad" ante "los que pretenden que el ayuntamiento se paralice".

"Fuimos elegidos para cambiar esta ciudad y es lo que estamos intentando hacer: trabajamos constantemente", ha subrayado.

En un futuro próximo, uno de sus retos es la aprobación inicial de los presupuestos municipales de 2018 "antes de fin de año".

Para ello, el Ministerio de Hacienda debe dar luz verde al borrador enviado, una vez que compruebe que se atiene al plan de ajuste, para que luego pase por la comisión de Hacienda y el pleno.