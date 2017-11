Claudio asegura que el Hércules comienza a ser un equipo reconocible

Alicante, 3 nov (EFE).- Claudio Barragán, entrenador del Hércules, afirmó hoy que su equipo comienza a ser reconocible después de haber dirigido al conjunto alicantino en tres partidos en los que ha sumado dos empates y una victoria.

"Llevamos aún poco tiempo y estamos asimilando cosas, pero empezamos a ser un equipo reconocible", comentó el técnico valenciano, quien agregó que sus jugadores saben la línea que tienen que seguir.

"A medida que pasen las jornadas el equipo va a mejorar mucho más", apostilló Claudio, quien llegó al club hace apenas dos semanas.

El preparador confió en recuperar a sus jugadores físicamente tras la acumulación de partidos en esta semana y deseó que el Hércules pueda vencer al Atlético Baleares para darle una alegría a la afición.

El técnico no dio pistas sobre el sustituto en la banda derecha del sancionado Juanjo Nieto, aunque se mostró tranquilo ya que señaló que es "afortunado" por contar con la plantilla que tiene.

"Cualquiera que vaya a jugar lo va a hacer bien", indicó el técnico, quien destacó que el Atlético Baleares ha demostrado ser un rival "más fiable" como visitante que como anfitrión.

"Hay que estar alerta porque juega bien al fútbol y tiene gente determinante arriba", dijo Claudio, aunque resaltó que lo más importante es que el Hércules mantenga la actual línea y crea "en sus posibilidades".

Claudio aseguró que será un partido complicado, aunque indicó que la idea del equipo es "competir, jugar bien y por encima de todo ganar".

El entrenador del Hércules también se refirió a su jugador Paco Peña, quien a sus 39 años cumple trescientos partidos con la camiseta del equipo alicantino este domingo.

"Cuando yo estaba en el final de mi carrera, un entrenador, Tolo Plaza, me dijo que no me iba a mirar el carnet de identidad, sino mi rendimiento. Me alegro por los números de Peña porque son espectaculares y debe ser un ejemplo para los más jóvenes", sentenció.