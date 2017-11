Fiscal envía al juzgado denuncia contra Echávarri por despido de funcionaria

Alicante, 2 nov (EFE).- El Ministerio Fiscal ha dado traslado al juzgado de la denuncia presentada contra el alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, por "el despido de una trabajadora interina en fraude de ley", que es la cuñada del portavoz del grupo popular, Luis Barcala, según un comunicado de Alcaldía.

Echávarri declaró el pasado 25 de octubre en fiscalía como investigado (antes imputado) por un presunto delito de prevaricación por ese despido.

El regidor está investigado también por el supuesto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio.

El comunicado de Alcaldía, que no precisa si la fiscalía aprecia o no un presunto delito por el despido de la cuñada de Barcala, afirma que "la situación jurídico-procesal del alcalde de Alicante no varía por la remisión de esta denuncia al juzgado".

"El juzgado que por turno de reparto corresponda deberá proceder a admitir, en su caso, la denuncia trasladada por el ministerio público", añade.

Según la nota de prensa, "el alcalde de Alicante quiere agradecer al ministerio fiscal el exhaustivo y detallado estudio que del asunto ha realizado que sin duda favorecerá la decisión que en su momento deba de tomarse en el juzgado".

El comunicado asegura, igualmente, que "la situación con la refundación del pacto de gobierno" local "no varía, dado que a la firma del mismo ya era previsible el envío de esta denuncia al juzgado, al estar el ministerio fiscal fundamentado por el principio acusatorio".

Además, sostiene que "todos los técnicos de RRHH que intervinieron en el expediente reconocieron ante el fiscal la legalidad de la decisión tomada, así como la situación en claro fraude de ley de la trabajadora interina".

"Legalidad y procedencia que fue ratificada por una letrada de los servicios jurídicos del Ayuntamiento", señala.