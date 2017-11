La FCAPA pide la dimisión de Marzà ante el "fracaso de su proyecto estrella"

València, 1 nov (EFE).- La Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia (FCAPA) ha reclamado la dimisión del conseller de Educación, Vicent Marzà, ante el "fracaso absoluto de su proyecto estrella", el modelo de plurilingüismo, y haber generado "conflictos y división en casi todos los ámbitos de la educación valenciana".

Si no se produce la dimisión, "esta Federación entiende que el president Puig debería cesar al conseller", han señalado fuentes de la FCAPA en un comunicado.

La modificación de la normativa vigente sobre plurilingüismo, un proyecto "marcadamente ideológico, ha sido la apuesta estrella del del Consell", según la entidad, que ha arremetido también contra la "reacción histérica y antidemocrática" de la vicepresidenta, Mónica Oltra, ante los primeros fallos contrarios dictados por el TSJCV.

Oltra, en su opinión, "despotricó ante la división de poderes y acusó a los jueces de dictar sentencias políticas".

Ante el fracaso "ya constatado", incluso con la propuesta de un nuevo Decreto para derogar el suspendido judicialmente Decreto 9/2017, Marzà "ha llevado a la comunidad educativa a un callejón sin salida, forzando incluso la aprobación y convalidación -irregular- de un Decreto Ley".

Ahora, el conseller "ha puesto en marcha, con sus colegas del Pacte del Botànic, una nueva norma -Proposición de Ley- con un rango que jamás se había utilizado para regular esta cuestión, eliminando de paso la I de Integral de su futura LIVE (ley valenciana de educación)".

Para la FCAPA, "ocultar información relevante a la comunidad educativa, negarse a recibir y a dialogar con quien no piensa como él, no responder siquiera a muchos de los escritos presentados por registro, faltar a la verdad reiteradamente, fracasar en la imposición ideológica de su proyecto estrella, miedo a los fallos de los tribunales y generar conflictos donde no los había" son "motivos suficientes" para que Marzà dimitiera.