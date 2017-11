Bonig: Puig vende el PSPV a Compromís con un Presupuesto ficticio para 2018

València, 2 nov (EFE).- La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha asegurado hoy que con los presupuestos "ficticios" de la Generalitat para 2018, el president, Ximo Puig, "vende" el PSPV a Compromís mediante una "rendición absoluta" que pasa por un aumento del cómputo destinado a las consellerias dirigidas por esta coalición.

Las cuentas para el próximo año aprobadas este martes por el Consell "responden a las necesidades del Titanic y no a las de los valencianos", según Bonig, quien ha anunciado que su grupo parlamentario presentará una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de Presupuestos y diversas enmiendas a su ley de Acompañamiento.

En rueda de prensa para analizar los presupuestos autonómicos, la también portavoz del PP en Les Corts ha especificado que algunas de esas enmiendas persiguen que haya "un pronunciamiento rotundo" que rechace tanto la tasa turística promovida por Podem como el Sistema de Devolución, Depósito y Retorno de Residuos (SDDR).

Según Bonig, el gasto social del último presupuesto del PP en 2015 correspondía al 86,8 % y para 2018 es del 83,5 %, por lo que la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, "miente" cuando afirma que son "los presupuestos más sociales".

Ha criticado que en 2016 "solo se ejecutara el 50 % de lo presupuestado" y ha declarado: "No trabajan, no gestionan, no hay president ni Consell".

Con respecto a la dependencia, Bonig ha remarcado que el cómputo del Consell destinado a ese área "baja en un 10 %, de los 65,8 millones en 2017 a 58,7 en 2018", aunque "la partida sube porque la dependencia la mantiene el Gobierno de Rajoy, ya que la aportación del Estado para el año que viene aumenta en un 8 %".

"Aquí es donde Oltra debe mirar y demostrar que le importan las personas: a sus asesores bien que los mira, pero a los dependientes no", ha agregado.

También ha asegurado que el presupuesto destinado a la violencia machista se incrementa en 150.000 euros y alcanza los 850.000 porque "los aporta el Gobierno de España".

En relación a la partida destinada al empobrecimiento energético, ha detallado que el año pasado había 1,4 millones de euros y para 2018 no hay partida disponible, al igual que ocurre con la atención a la pobreza infantil.

Sobre el presupuesto de Presidencia, ha criticado que del plan "Avant", al que se invierten en total siete millones, tres millones son para personal, mientras que en la Agència Valenciana de Turisme (AVT), de los 28 millones presupuestados, 10,8 se destinan también a las remuneraciones del personal.

En Sanidad, según Bonig, el presupuesto ha bajado de 6.640 millones a 6.391, y también ha censurado "la subida de los sueldos de los altos cargos desde 2016 en un 4 %", que el gasto de personal en la Administración ha pasado de los 5.400 millones de euros en 2016 a los 5.700 en 2017, y que el sector público aumenta un 11 %, pues de 44 entidades se pasa a 50 y sube el gasto en 165 millones.

"Han recibido 2.682 millones de más del Estado en tres años sin modificar el modelo de financiación" y, por contra, los impuestos y las tasas "han aumentado en un 15,8 %", mientras el gasto corriente de la Generalitat "ha subido en 2.287 millones", ha censurado.

En total en estos tres años "han tenido 4.264 millones de euros de más, pero siguen 15.000 niños en barracones, aumentan las listas de espera y en la dependencia hay 30.000 personas a la espera de ser evaluadas".

Estos presupuestos reflejan "lo que hace la izquierda siempre que gobierna: más administración, más enchufados y más gasto corriente", ha concluido Bonig.