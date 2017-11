Shaq: "Debutar en Liga es un sueño cumplido, ahora quiero más"

València, 1 nov (EFE).- El defensa del Levante, Shaq Moore, aseguró hoy que haber debutado en la Liga es "un sueño cumplido" pero subrayó que va a seguir trabajando para mejorar y progresar en el primer equipo tras haber ascendido del filial el pasado verano.

"Llevo una semana muy buena por la oportunidad de debutar en Copa y luego en la Liga, ha sido una semana muy bonita. La verdad que es un sueño cumplido, ahora toca seguir y trabajar y ojalá haya más", dijo Shaq en una entrevista en el canal de televisión oficial del Levante.

El joven estadounidense ha debutado en ambas competiciones después de haber estado desde el pasado verano con el primer equipo en pretemporada y ante la baja por lesión del lateral derecho Iván López, que se perderá toda la temporada por una grave lesión de rodilla.

Shaq explicó que haber debutado "en una de las mejores ligas del mundo" es un "reto bonito" pero se marcó más objetivos a corto plazo.

"Es una de las mejores ligas del mundo, es un reto bonito y estoy muy contento por haber debutado, ahora quiero más. Así que voy a seguir trabajando" aseguró el defensa del Levante.

Shaq reconoció que el capitán del equipo y su rival por el puesto de lateral derecho, Pedro López, le dio varios consejos en su debut en el partido de Copa del Rey en Girona celebrado hace seis días y explicó que la confianza de su entrenador ha sido muy importante para él.

"En la Copa hablé con Pedro López y me dio palabras de confianza, me dijo que siguiera haciendo lo que hago en los entrenamientos y todo seguiría igual. El míster también me transmite mucha confianza y estaba muy preparado para jugar. Cuando el míster te dice algo así te da mucha confianza así que le estoy muy agradecido del entrenador por haberme dado esta oportunidad", indicó.