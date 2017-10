Villanueva y David Casinos esperan luchar por las medallas en Tokio 2020

Madrid, 31 oct (EFE).- El ciclista José Antonio Villanueva y el atleta David Casinos, actualmente pareja de ciclismo en pista en la modalidad tándem, se encuentran "con ganas e ilusionados" en esta nueva etapa deportiva que afrontan y que esperan concluya luchando por las medallas en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

José Antonio Villanueva participó en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 y Atenas 2004 y en 2012, en Londres, hizo su primera incursión en los Paralímpicos como pareja de José Enrique Porto. Ahora, para Tokio 2020, forma equipo con David Casinos.

"Es muy difícil montar en bicicleta con un invidente y hacer pruebas de velocidad porque alcanzamos los setenta kilómetros por hora. En un tándem tienes que estar muy compenetrado y cuando David se montó detrás mía por primera vez me dejó sorprendido por las ganas que tenia", dijo Villanueva, que tiene la mente puesta en los Juegos de Tokio.

"A Japón vamos con ganas y con mucha ilusión. Cada día mejoramos más los tiempos y esperemos que estemos luchando por las medallas en Tokio", declaró el ciclista madrileño, que habló sobre el aprendizaje que supone competir junto a un deportista paralímpico.

"He aprendido a saber las ganas que ellos ponen para conseguir las cosas y que no te das cuenta en el día a día. A veces dices que no puedes hacer cosas y no es verdad. Ellos no tienen barreras", confesó Villanueva.

David Casinos, que sufre una ceguera total desde los 25 años, ha logrado cinco medallas en cinco Juegos Paralímpicos en lanzamiento de disco y peso. En Tokio 2020 quiere participar en una nueva modalidad, ciclismo en pista, junto a José Antonio Villanueva como guía.

"El deporte me dio ilusión en su día porque conocí gente que compartía mis mismos sueños y quería hacer algo en la vida. Fueron momentos muy complicados y ese momento de determinación lo ha dado todo", dijo Casinos, que recordó los doce años que se pasó vendiendo cupones.

"La ONCE me ha dado a mi una visión absoluta de cómo desenvolverme en la vida, porque cuando empecé a vender cupones no tenía claro qué quería hacer. Yo no era autónomo en mi vida y gracias al deporte encontré una ilusión, porque cuando entraba en una pista de atletismo no me encontraba pasos de peatones ni barrera. En la pista pude construir un sueño", confesó Casinos.

El deportista valenciano, uno de los más laureados del movimiento paralímpico, también se ha especializado en comunicar su "filosofía de vida" en charlas, conferencias y encuentros con diversos colectivos.

"Ahora, durante los 365 días del año, la toma de decisiones es mía y puedo cambiar muchas cosas. Yo tomé esa decisión hace veinte años y esa filosofía la tienes que vivir con humildad. Eso llevado al plano empresarial es muy potente. Ese es el gran valor de los deportistas, el de cambiar muchas situaciones comprometidas", señaló.

Para David Casinos la palabra imposible no entra en su vocabulario desde hace mucho tiempo.

"Imposible puede ser que no conduzca, pero igual dentro de cinco años hay un coche inteligente. Imposible parecía conseguir un podium en atletismo y lo he logrado. Hay que tener creencias muy ciegas desde tu base. Para querer solo hay que hacer una cosa, hacerla desde el punto de salida. Yo pido que nos acompañen desde el principio, que es cuando se necesita, porque entrenas para superarte y compites para ganar", dijo Casinos.

El deporte también le ha dado mucho al nadador Xavi Torres, que ha competido en seis Juegos Paralímpicos entre Barcelona'92 y Londres 2012.

El deportista mallorquín habló de su experiencia personal en el I Encuentro de Deporte Paralímpico celebrado en Madrid y organizado por Marca.

"Siempre cuento que en mi colegio y en mi instituto era el típico alumno exento y no hacía educación física. Hubo un momento que me cansé, me rebelé y pedí hacer alguna actividad. Me decían que no me preocupara porque haría un trabajo y me pondrían la nota, algo que me enfadaba", relató Xavi Torres, que con el tiempo se sacó los estudios de magisterio en Educación Física.

"El deporte es una gran herramienta de educación y yo disfruté muchísimo de dar clase a niños con diferentes capacidades. Lo importante es saber y ganar contigo mismo y aprender a superarse. Para la población también tiene que ser aprender a vivir con las características que encontremos", apuntó.

"Las cosas no son ni buenas ni malas, sino que a veces pasan cosas que no esperas. El deporte es una fuente inagotable de emociones. No hay que tener miedo a que las cosas no salgan como quieres", comentó Xavi Torres.

En la misma charla estuvo el atleta Fermín Cacho, oro olímpico en los 1.500 metros en los Juegos de Barcelona'92.

"En esos Juegos, mi sueño se convirtió en realidad y cuando estaba en lo más alto del podio estaba muy alegre y muy emocionado, pero mi pensamiento estaba volviendo años atrás cuando me comunicaron que Barcelona iba a ser sede olímpica y empecé a cimentar ese sueño", recordó Cacho.

"Si crees en los sueños, tienes constancia y te esfuerzas, consigues la recompensa", dijo el deportista soriano, que recordó aquel 8 de agosto de 1992 en que hizo historia.

"El mismo día de la carrera fuimos a entrenar y les dije a todos que iba a ser por la tarde campeón olímpico. Todos se quedaron sorprendidos. A mi entrenador le dije que iba a ser el primer entrenador en tener un campeón olímpico de 1.500 metros y lo conseguí", relató Cacho.