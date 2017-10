Tres imputados más por promocionar a hijo de Blasco-Císcar con fondos de IVAM

València, 31 oct (EFE).- El juzgado de Instrucción número 21 de València ha imputado a tres personas más por promocionar con fondos públicos la carrera de Rafael Blasco Císcar "Rablaci", hijo del exconseller condenado por corrupción Rafael Blasco y la exdirectora del IVAM, Consuelo Císcar.

Según consta en un auto hecho público hoy por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la jueza ordena investigar las cuentas bancarias de María Cruz Alonso, su marido Miguel Ángel Sazatornill Lavilla, y de Juan García Rosell.

Tal y como planteó el fiscal, en base a informes policiales, a todos ellos se les considera responsables de haber participado en la comisión de los delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental.

Del análisis de los correos electrónicos intervenidos y de las diligencias de investigación llevadas a cabo se desprende que María Cruz Alonso se encargó entre los años 2008 a 2011 de la búsqueda de espacios expositivos en Asia, para las exposiciones de Rablaci, todo ello en connivencia con Consuelo Ciscar y otros empleados del IVAM, también imputados.

Se sospecha que esta procesada contó con la ayuda de su esposo, Sazatornill Lavilla, que con ánimo de ocultar la participación de su esposa en estos hechos, cobró del IVAM la cantidad de 284.000 euros para llevar a cabo la búsqueda de espacios expositivos para el IVAM en Asia.

La imputación respecto de Juan García Rosell está fundamentada en que, como fotógrafo del IVAM, realizó trabajos a instancias de Consuelo Císcar para promocionar la carrera de su hijo.

La jueza expone en su auto que en la contratación de Sazatornill Villa no existió proceso alguno de licitación y existen sospechas, por los correos intervenidos, de que quien realizó realmente el trabajo de búsqueda de espacios expositivos fue su mujer, María Cruz, exdelegada de la SGAE en Shangai y miembro del Shangai International Culture Association (SICA).

En uno de estos correos, reproducidos en el auto, María Cruz se dirige a Consuelo Císcar: "no he dicho que es tu hijo y pienso que es mejor no decirlo, si tu lo ves de otra forma dímelo, porque me dijeron varias veces que cómo tenía tanto interés por un artista tan joven, allí farfulle que era muy bueno y que además prefería ayudar".

En otro correo, y ante supuestos reproches por parte de Císcar, responde: "bueno, pues yo creo que has perdido el norte y se te olvida que lo más importante de todo es haber metido en China a un magnifico artista con un pequeñito problema, que tiene 21 años, y eso aquí es más que imposible. Igual algún día te lo dice un gilipollas de los que te gusta rodearte y te lo crees, porque ya veo que a mí no".

En el contexto de la preparación de una muestra de Rablaci en China, agrega: "Me sobra la madre de la Pantoja, o sea tú, en cada inauguración. Me sobra el padre del artista -el exconseller, que cumple condena por desviar fondos públicos destinados a cooperación internacional- que tampoco pinta nada en la inauguración".

Y además, plantea la cuestión: "si al artista no le presenta el IVAM y no es hijo de nadie (como ya me han preguntado), que c... (sic) pinta la directora del IVAM en todas las inauguraciones, que además hay que cambiarlas para que esté ella".

Los investigadores sospechan que Císcar exigía a María Cruz que hiciese coincidir exposiciones del IVAM con las de su hijo para que los gastos de promoción de su hijo fuesen asumidos con fondos públicos del IVAM.

Esta causa está abierta por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y falsedad documental contra diez investigados, entre ellos la exdirectora del IVAM, su hijo y subdirectores y técnicos de diferentes áreas del centro artístico.

El caso IVAM, que se inició en julio de 2015 tras una denuncia de la Fiscalía, investiga los supuestos sobrecostes en la adquisición de obras de arte y en la contratación de publicaciones, además del posible uso de los medios del museo para la promoción artística del hijo de Consuelo Císcar.