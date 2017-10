PSPV y Compromís, satisfechos con Presupuesto que mejora la vida de la gente

València, 31 oct (EFE).- Los grupos parlamentarios del PSPV y Compromís se han mostrado satisfechos con los Presupuesto de la Generalitat para 2018 pues crecen en las partidas sociales y mejoran la vida de gente, a pesar de la falta de financiación y de inversiones por parte del Estado.

Así lo han afirmado los portavoces del PSPV, Manolo Mata, y de Compromís, Fran Ferri, después de que el conseller de Hacienda, Vicent Soler, haya entregado el proyecto de ley de Presupuestos al presidente del Parlamento autonómico, Enric Morera.

Mata ha calificado las cuentas de "nórdicas" pues "con menos se hace más" y ha considerado que el Consell ha presentado unos Presupuestos "dignísimos" para la Comunitat a pesar de que "no llega ni una de las inversiones prometidas por el Gobierno ni se ha empezado a tramitar un nuevo modelo de financiación".

Ha agradecido a Podem que no vaya a apoyar la enmienda a la totalidad de estas cuentas que previsiblemente presentará el PP, y ha señalado que a partir de ahí habrá un mes para "ajustar partidas", algo que "tendrá que ver con el deseo pero también con la capacidad de ejecución del Gobierno valenciano".

"A todos nos gustaría más dinero para vivienda social pero eso requiere de unos plazos de ejecución concretos y no queremos que se quede dinero sin gastar", ha señalado Mata, quien cree que hay "terreno favorable" para poder alcanzar un acuerdo con Podem que permita sacar adelante las cuentas.

El portavoz socialista ha reiterado que si no se aprueba el presupuesto "no pasa nada", pero ha dicho que habría que explicar por qué no suben sueldos de los funcionarios, ni se rebajan las tasas universitarias o no se pone en marcha el programa Edificant.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha asegurado que están "muy satisfechos" con estos Presupuestos porque ponen por delante y como prioridad "seguir mejorando la vida de la gente" y sobre todo empezar a rescatar y poner en marcha el tejido productivo valenciano.

Para Ferri, son unos presupuestos que aumentan las partidas fundamentales, como Educación, Igualdad y Sanidad, y siguen apostando por el cambio de modelo territorial, a pesar del sistema de financiación y de la congelación de los Presupuestos Generales del Estado.

Sobre la tasa turística, ha dicho que se abre un proceso de negociación donde se pueden incluir nuevas iniciativas y ha defendido que esta tasa es "buena" para el sector pues ayudará a luchar contra el turismo ilegal y la economía sumergida que genera.

Preguntado sobre si no hubiera sido mejor que la comisión de seguimiento del pacto del Botánico se reuniera antes de cerrar los Presupuestos, Ferri ha dicho que en esta reunión nunca se ha hecho un seguimiento de las cuentas sino de las políticas.

No obstante, ha considerado que estaría bien que cuando se renueva el pacto del Botánico también se cerraran cuáles son las propuestas que deben ir en los Presupuestos, pero entiende que para Podem es mejor hacerlo por partes.