Hacienda admite que la tasa turística no está "ni de lejos" cerrada

València, 31 oct (EFE).- El conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha admitido hoy sobre la posibilidad de establecer una tasa turística en la Comunitat Valenciana, como reclama Podem, que este asunto no está "ni de lejos cerrado, ni en un sentido ni en otro", y están buscando un "punto de encuentro".

Soler ha señalado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell en el que se ha aprobado el proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat para 2018 que quieren tener "la mejor relación" con los grupos parlamentarios que apoyan el pacto de gobierno del Botánico.

El conseller ha indicado no obstante que el problema del turismo no es la tasa turística, y ha resaltado que se trata del mayor sector productivo de los valencianos, por lo que "hacer cosas contra el criterio del sector no es la mejor manera de comenzar".

En opinión de Soler, hay que "trabajar" esta cuestión y no hay que "demonizar nada, y menos" un impuesto de alojamiento, además de que hay que hacer "todo lo posible por entendernos".

Soler ha hecho hincapié en que se trata de una figura impositiva que existe "en media Europa", por lo que hay que ver su "oportunidad" en la coyuntura del sector, en un momento en que el Mediterráneo está cambiando y Turquía y Egipto se están recuperando como destinos turísticos.

"En definitiva, queremos beneficiar al sector y fidelizar al cliente, que es muy importante", ha manifestado el conseller, quien ha señalado que tan importante es lo que se encuentra dentro de un hotel o apartamento como el estado de las calles o las playas.