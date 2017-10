Premio de Economía: Un país que no investiga cierra sus puertas al porvenir

València, 30 oct (EFE).- La galardonada este año con el Premio Jaime I de Economía, Carmen Herrero, ha asegurado hoy que un país que no investiga, no innova, no crea producto y no es capaz de ponerlo en el mercado tiene "las puertas cerradas" al porvenir.

Herrero, en nombre de todos los premiados, ha manifestado en su discurso durante el acto de entrega de los galardones en la Lonja de València, presidido por la reina Letizia, que la investigación no se debe generar solo en la universidad y ha abogado por que el trabajo científico y tecnológico ha de estar presente de forma sustancial en las empresas.

Los premiados son únicamente "la punta del iceberg" de "muchos y continuados esfuerzos" y sus resultados son posibles gracias a la dedicación, la ilusión, el duro trabajo y la colaboración de "otros muchos" que también, de forma simbólica, son también hoy galardonados, ha señalado.

Herrero ha destacado la importancia de la financiación necesaria para llevar adelante la investigación, que ha resultado afectada por los recortes en financiación pública doblemente: por una parte por la reducción efectiva de los presupuestos, y por otra, por la falta de criterios en su distribución.

A diferencia de otros países, la inversión privada en España sigue contribuyendo de forma muy escasa a la generación del conocimiento, lo que ha calificado de "malas noticias" porque, ha dicho, la investigación y la innovación constituyen la raíz de nuestro futuro.

Herrero ha felicitado a los promotores y creadores de estos premios por su "sabiduría" en conjuntar todas las facetas de creación y transmisión del conocimiento y su inteligencia en plasmarlo a través de estos premios.

Los galardonados son, además de Carmen Herrero en Economía, Fernando Martin en Investigación Básica, Josep Dalmau en Medicina Clínica, Anna Maria Travaset en Protección del Medio Ambiente, Susana Marcos en Nuevas Tecnologías y Alicia Asín en Emprendedor.

Para la premiada, hay que felicitarse como ciudadanos por contar con la Fundación Premios Jaime I por su "sabiduría e inteligencia", y a los patrocinadores por contribuir al sostenimiento y consolidación de "esta hermosa iniciativa".

Finalmente, ha mencionado el "apoyo sin fisuras" de los seres queridos de los galardonados por haber "aguantado y amado incondicionalmente" durante el proceso de construcción por el que hoy son premiados los investigadores.