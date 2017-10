Ortiz pide a Morera que abandone el "trilerismo político"

València, 30 oct (EFE).- La portavoz adjunta del grupo popular en Les Corts, Eva Ortiz, ha pedido al president del Bloc, Enric Morera, que abandone el "trilerismo político", por "alinearse en contra" de la Constitución y al mismo tiempo "repartir carnés de demócratas".

La también secretaria general del PPCV ha indicado que "no es de recibo" que Morera diga que el PP es "un peligro para la democracia", y ha opinado que ante quien hay que estar prevenidos es ante aquellos que votan en contra de la defensa del Estado de derecho y de la legalidad, como "es Compromís alineados con ERC y con Bildu en el Senado".

"Son momentos de determinación, de valentía y de defensa de nuestra tierra ante la amenaza cierta de la extensión del catalanismo independentista en la Comunitat que propugna Compromís. Los radicales y los peligrosos son quienes no se sitúan en contra de un golpe de Estado", ha manifestado.

Eva Ortiz ha lamentado que Morera, también president de Les Corts, "se alinee en contra de la Constitución y trate de quebrar la unidad de todos los demócratas".

Ha recomendado "mesura y reflexión" al presidente de Les Corts ante la "incongruencia" de su actitud porque "no se puede estar con la Constitución y votar en contra, no se puede al mismo tiempo defender una cosa y la contraria, no se puede criticar a los jueces y a la Policía y defender a los sediciosos".

A juicio de Ortiz, Morera debe guardar "equidad y neutralidad" en sus declaraciones, y "no lo hace" dentro del hemiciclo, donde sus decisiones son "cada vez más tendenciosas hasta el punto de negar la palabra al PPCV", ni fuera, con "descalificaciones al Estado de derecho y declaraciones fuera de tono".

"Peligro para la democracia son aquellos que, como Morera, en lugar de defender el Estado de derecho y el orden constitucional prefieren alinearse con quienes actúan fuera de la ley, aquellos que votan no en decisiones trascendentales y pretenden dar lecciones", ha agregado.

La dirigente popular ha preguntado al president de la Generalitat, Ximo Puig, "si de verdad se siente cómodo con Compromís como socio", y ha asegurado que prefiere callar para que Compromís "no le mueva la silla".

Con esa postura, según Ortiz, está entrando en "una espiral de sectarismo y radicalidad que nunca hubiéramos esperado de los socialistas".

"Puig y el PSPV aguanta insultos de sus socios y nos preguntamos hasta cuándo podrán los valencianos seguir con un Consell en el que hay más recelo que trabajo", ha concluido.