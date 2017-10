Guanyar convoca la mesa de seguimiento de pacto y repite Echávarri se debe ir

Alicante, 30 oct (EFE).- Guanyar Alacant ha convocado a PSPV-PSOE y Compromís a una reunión de la mesa de seguimiento del pacto de gobierno para intentar solucionar la "crítica situación" del tripartito, si bien ha vuelto a insistir en que la dimisión del alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, es el único punto de partida posible para refundar el acuerdo de las tres formaciones.

Así lo ha expresado en rueda de prensa el portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, quien ha estado acompañado por los otros cuatro concejales de la formación: Daniel Simón, Marisol Moreno, Julia Angulo y Víctor Domínguez.

La citada reunión de la mesa de seguimiento se produciría el próximo viernes 3 de noviembre a las 17 horas en la Sede Universitaria de Alicante.

Pavón ha afirmado que no acudirán a ninguna reunión a dos bandas, es decir, entre ellos y únicamente uno de los otros dos partidos que forman el equipo de gobierno ya que el "órgano competente" es la mesa de seguimiento del pacto de gobierno.

Se ha mostrado dispuesto a iniciar "un proceso de diálogo leal y honesto, pero siempre a partir de la dimisión de un alcalde que, además de estar inmerso en una delicada situación judicial, se ha mostrado incapaz de liderar un proyecto de izquierdas ético, plural y participativo".

Del mismo modo, ha abogado por la reunión de la mesa de seguimiento porque ésta permitirá que la negociación a tres bandas se produzca "en clave alicantina" y no valenciana que, según Pavón, es lo que ha tenido lugar con las reuniones entre PSPV y Compromís.

Sobre este punto, ha reconocido que también hubo "contactos" entre Compromís y Guanyar, pero los ha calificado como "intercambio de impresiones": "No reconocemos el pacto PSOE-Compromís porque hemos sido excluidos; para nosotros no existe, no tiene peso ni validez".

En contraposición, Pavón ha remarcado que "el pacto de gobierno sigue vigente", por lo que la mesa de seguimiento debería haberse convocado hace tiempo y ahora es "inaplazable".

"Nuestra voluntad es contribuir, con la reunión que hemos convocado, a recomponer el pacto de gobierno y a garantizar su vigencia hasta el final de la legislatura; y creemos que ello sólo es posible con la dimisión de Echávarri", ha subrayado.

De no producirse esa renuncia, tal y como acordó la asamblea de Guanyar, el próximo 15 de noviembre dejarán el equipo de gobierno.

Por su parte, la edil Julia Angulo ha matizado que su formación no quiere marcharse del gobierno municipal, pero lo hará si no se cumple "el listón" que ellos mismos y el propio alcalde se pusieron con el caso de la ahora concejala no adscrita, Nerea Belmonte.

En cualquier caso, aunque ha reconocido que las imputaciones de Echávarri han precipitado esta situación, Angulo ha asegurado que "es imposible gobernar" con el actual primer edil, ya que "no ha liderado" el proyecto de izquierdas y se ha dedicado, "desde el minuto uno, a poner palos en las ruedas de Guanyar".

Esto mismo ha defendido Pavón, que le ha acusado de ser "desleal, una y otra vez", con el pacto de gobierno.

"Como ha ocurrido hasta ahora, si dimite, se podrá gobernar con Guanyar; lo que es imposible es un gobierno del cambio con Gabriel Echávarri como alcalde", ha apostillado.

En la misma línea, ha afirmado que "el problema no es el PSOE" sino Echávarri e, incluso, ha ido más allá al aseverar que los socialistas "tienen un problema" con la figura de su secretario general y alcalde.

También se ha referido al cruce de declaraciones entre él y el concejal socialista Carlos Giménez durante el pleno municipal del pasado jueves, asunto que le dejó "bastante perplejo" y estuvo "fuera de lugar y de tono".

Aun así, "si se tiene voluntad, el pacto se puede recomponer", ha admitido.

Preguntado sobre la decisión de Echávarri de devolverle el voto en la junta de gobierno local al concejal de Guanyar Víctor Domínguez, a quien se lo retiró después de que expulsaran del grupo a Belmonte, Pavón ha respondido que "nunca" debería habérsele retirado y, por ende, haberle dado vía libre al transfuguismo.

Sin embargo, Domínguez ha manifestado que eso no es más que "la restitución de la normalidad" y que "no va a cambiar su postura".

"No estamos aquí a expensas de los gestos dadivosos que el señor alcalde quiera hacer con respecto a Guanyar en un momento dado; todo lo que sea hablar, negociar, sentarnos y estudiar posibilidades, estamos dispuestos, pero no lo estamos a ser unos convidados de piedra que, únicamente cuando se nos quiere tener contentos, nos tiran unas migajas", ha zanjado.