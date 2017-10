Sánchez critica que el Consell no contemple negociar los presupuestos con Cs

València, 29 oct (EFE).- La portavoz del grupo Ciudadanos (Cs) en Les Corts Valencianes, Mari Carmen Sánchez, ha manifestado hoy que es "una irresponsabilidad" que la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, "ni siquiera contemple sentarse a negociar los presupuestos con Cs".

En un comunicado, Sánchez ha exigido a Oltra "sensatez" y que no se enroque en el "no es no" y "menos ante una cuestión tan importante como los presupuestos de la Comunitat".

La portavoz de Ciudadanos ha calificado de un "disparate" que la vicepresidenta del Gobierno Valenciana "ceda al chantaje de sus socios del Botànic en detrimento de los valencianos".

Ha recordado por último que Cs "seguirá trabajando por el bienestar de los valencianos y apoyando las propuestas útiles y coherentes vengan de donde vengan".