Morera advierte a Puig que el PP "le está tendiendo una trampa"

València, 29 oct (EFE).- El president del Bloc, Enric Morera, ha pedido hoy, durante su intervención en el Aplec de El Puig, al secretario general de los socialistas valencianos y president de la Generalitat, Ximo Puig, que "no se deje aconsejar ni ayudar" por el PP "porque lo que le están tendiendo es una trampa".

Morera se ha referido así a la solicitud ayer de la presienta del PPCV, Isabel Bonig, de una reunión "urgente" con el líder socialista para analizar y explorar las posibilidades de acuerdo entre el PP y el PSPV en el Gobierno de la Generalitat.

Según Morera, "hay que persistir porque no habrá reforma constitucional ni solución para España en la que no participen socialistas, lo que representa Podemos y los nacionalistas", y ha advertido a los socialistas y a su líder, Pedro Sánchez, que "no habrá gobierno alternativo a Rajoy que no se parezca al Botànic", informa el Bloc en un comunicado.

A juicio del presidente del Bloc, el valencianismo "debe ser protagonista activo como lo ha sido formando el gobierno del Botànic y tejiendo complicidades, impulsando el cambio, porque nos jugamos el futuro de las personas y sacar de las instituciones a los que han practicado la cleptocracia".

Ha lamentado asimismo que "cuando no salen las cosas como a la derecha les gusta la judicializan", dicen que "no es constitucional ni una ley sobre el taxi", y "van a los tribunales a ganar lo que no pueden ganar en los parlamentos paralizando que se ponga en marcha que no se paguen los medicamentos o la ley de pobreza energética".

Morera ha hecho un llamamiento a la militancia del partido a "seguir con la voluntad política de cooperar con todas las fuerzas del Estado que faciliten un gobierno alternativo al de Mariano Rajoy" que "quiere situar fuera de la ley a todos los que no piensan como ellos".

El líder del Bloc ha intervenido en el tradicional Aplec de el Puig, que cada último domingo de octubre congrega a entidades nacionalistas en torno al monasterio de Santa María, desde donde Jaime I partió en 1238 para conquistar València y crear el reino del mismo nombre.

Grupos de ultraderecha habían anunciado su intención de acudir este año al encuentro, por lo que se había establecido un dispositivo especial de seguridad, aunque finalmente no se ha visto a ningún miembro de estas agrupaciones y el acto se ha desarrollado sin ningún incidente, según han informado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno en la Comunitat.

Morera ha criticado que el PP quiere "situar fuera de la ley a todas las personas que no piensan como ellos", mediante "una aplicación arbitraria de la Constitución, mediante recursos cuando las leyes no salen como a ellos les gustas, mediante barreras electorales", informa el Bloc en un comunicado.

"El valencianismo sabe como se las gasta la derecha desde que se impidió que tuviéramos un Estatut de primera. Ahora lo pagamos con la financiación por su culpa", ha añadido el presidente del Bloc.

Morera ha afirmado que "no habrá una propuesta de reforma de Constitución si la pilotan PP y Ciudadanos que sea aceptable, porque hay una mayoría social que no es electoral por culpa de una ley tramposa que otorga sobre representación a determinadas zonas de España, hay una mayoría social que se expresa en las municipales y autonómicas, que no dará respaldo a una reforma para que se quede todo igual".

Se ha referido también al "intento frustrado para organizar un gobierno alternativo al de Rajoy después de las elecciones de 20 de diciembre de 2015", y ha señalado al respecto que "fuimos persistentes en 2015, lo intentamos hasta el último minuto, fracasamos, pero hay que seguir en esta línea".

"La despreciaron los socialistas que ahora tienen que apoyar sin condiciones al PP para desconcierto de sus votantes; lo están pagando los partidos nacionalistas catalanes, que se borraron de formar un gobierno sin Rajoy y ahora lo pagan, cuando les persiguen con la Fiscalía General del Estado en vez de dialogar", ha lamentado.