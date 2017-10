PP lamenta que Puig "no sea valiente " y exige defensa "en bloque" de la Ley

València, 29 oct (EFE).- La secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, ha señalado que ante el proceso histórico actual la Comunitat necesita un president "valiente" y "decidido" en la defensa de la Constitución, por lo que ha reclamado que "la Comunitat sea un bloque" en la defensa del Estado de Derecho y de la legalidad.

En un comunicado, Ortiz ha manifestado la necesidad de que el president de la Generalitat, Ximo Puig, "consiga que haya una única voz en la defensa de la Constitución, no una Torre de Babel", en la que ha asegurado "estará el PP para sumar esfuerzos en la unidad de todos los demócratas".

"Es necesario que la unidad guíe los pasos de la Comunitat Valenciana en el momento de mayor tensión que recuerda España en las últimas décadas", ha indicado la dirigente popular.

Por ello, ha reclamado un "ejercicio de reflexión" de todas las fuerzas políticas valencianas que "juegan al despiste" en la defensa de España, porque a su juicio "no se puede estar con la Constitución y votar en contra. Eso es un fraude político".

Ha hecho extensiva esta reivindicación unitaria a todos los sectores y agentes valencianos que creen en la Constitución para que "no den alas a aquellos que tiene dobles y triples discursos a la hora de defender el cumplimiento de la legalidad".

"No se puede compartir reivindicaciones con quienes tienen un dicurso peligrosamente dual en la defensa de España" porque, ha advertido, "ese fue el kilómetro cero de Cataluña y los valencianos nos jugamos mucho".

Por ello, es necesario que "todos, sin distinción, estemos a la altura de la Comunitat Valenciana, sin perfiles, sin ambigüedades y desde la contundencia", ha insistido.

Para Ortiz, "la vacilación en el apoyo a la Constitución es patrimonio de los débiles", al tiempo que ha indicado que "cuando se dirige con firmeza un territorio, se gana reputación, pero cuando se dirige con oscilacines, se llega al caos".

Ha advertido asimismo que es una "contradicción perniciosa" que mientras todas las fuerzas políticas constitucionales "cierran filas con España, el PSPV coquetee con unos socios que le han dado la espalada a la Constitución".

"O defiendes o traicionas a los españoles, no hay término medio", ha aseverado.

"Queremos una Comunitat Valenciana que diga no al separatismo", ha añadido, y ha manifestado respecto a Compromís que esta formación es sinónimo de "separatismo, de no defender a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de criticar a jueces y fiscales cuando dictan sentencias que no son a su gusto".