Oriol Paulí: "Entre todos intentaremos parar la racha anotadora de Green"

Las Palmas de Gran Canaria, 28 oct (EFE).- El alero del Herbalife Gran Canaria Oriol Paulí considera que el Valencia Basket, que este domingo recibirá a los isleños en Liga, es un equipo "duro y con mucha intensidad", que además se ha reforzado bien con jugadores como Green, al que intentarán parar entre todos.

"Green va a meter puntos seguro, porque tiene mucha facilidad para anotar, pero lo defenderemos de forma colectiva ya que en nuestra defensa nos ayudamos mucho unos a otros, y con ese tipo de defensa vamos a intentar cortar la racha de Green, aunque ellos tienen otros jugadores de mucha calidad", comenta.

"Valencia es un rival a tener muy en cuenta porque mantiene su filosofía de ser un equipo muy duro y con mucha intensidad, y este año se ha reforzado muy bien, con jugadores de mucho talento y puntos, como Green, que ya lo demostró en Gran Canaria en la Supercopa", ha indicado indica en las redes sociales del club.

Pese a ello, el joven jugador del Herbalife reconoce que tienen muchas ganas de jugar ante el vigente campeón de la Liga Endesa.

"Será un partido muy difícil y más en La Fonteta, ante un público que aprieta, pero nuestro equipo está preparado y con una dosis de confianza extra en la defensa tras el partido que ganamos al Joventut", ha señalado.

Individualmente, el jugador catalán reconoce que esta temporada se encuentra "más cómodo" en la pista.

"Estoy teniendo más minutos porque en defensa he dado un paso muy importante y eso lo ha visto nuestro entrenador. Casimiro siempre me ha dicho que si soy un jugador consistente atrás en ataque no me tengo que preocupar, porque creo tener talento y por eso estoy jugando más", asegura.