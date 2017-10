El Cuponazo de la ONCE reparte 12 millones de euros en La Pobla Llarga

València, 28 oct (EFE).- El Cuponazo de la ONCE del sorteo de ayer viernes ha dejado un premio de 12 millones de euros en la localidad valenciana de La Pobla Llarga, que han estado muy repartidos entre sus 4.500 habitantes, uno de ellos premiado con 9 millones y otros 112 clientes con 25.000 euros.

El agente vendedor de la ONCE, Jorge Palmero, es quien ha llevado la suerte a la esta localidad y también a algunas localidades vecinas, ya que según ha señalado se ha repartido "prácticamente cupón a cupón y entre grupos de amigos", informa la ONCE en un comunicado.

"Llevo cinco años vendiendo cupones de la ONCE y siempre decía que no daba ni un reintegro y ahora, todo de golpe", ha señalado Palmero, quien ha manifestado que aunque a él no le ha tocado está "más contento que si fuera así porque son la gente con la que comparto todos los días".

El premio se ha vendido en el puesto ubicado en la calle peatonal Carrer Nou, en el centro del municipio, y se ha repartido en los bares de la zona, en el mercadillo y en algunos municipios colindantes, ha señalado el vendedor

El mismo sorteo del Cuponazo de la ONCE ha repartido también tres premios de 100.000 euros a cada cupón vendidos en el centro de Madrid, en Coslada (Madrid) y en Almoradí (Alicante).

Se trata del mayor premio repartido por el Cuponazo de la ONCE en la Comunitat Valenciana, con un total de 11.900.000 euros, después de que en enero de este año el Cuponazo dejara algo más de 10 millones en Silla, también en Valencia.