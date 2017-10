El PP acusa a Montón de "hacer trampas" con las listas de espera

València, 28 oct (EFE).- El portavoz de Política Social del PP en Les Corts, José Juan Zaplana, ha denunciado hoy que la consellera de Sanidad, Carmen Montón, "hace trampas" con las listas de espera y para evitar "el caos total, retrasa las pruebas sanitarias para intentar, sin éxito, que no se disparen las listas de espera".

En un comunicado, Zaplana ha señalado que Puig, en Les Corts señalaba que el enemigo de la sanidad pública no eran las concesiones sino las listas de espera pero "no quiere ver que el verdadero enemigo de la salud de los valencianos es la consellera Montón".

Así, ha adelantado que estas listas de espera se han incrementado casi un 10 % en solo dos años, lo que significa que "hay 5.500 valencianos más en lista de espera desde que gobierna Montón".

Es decir, "cada día que la Sanidad sigue en manos de Montón, la lista de espera crece en 9 personas" por lo que ha exigido al president Puig que "cambie de titular antes de que sea demasiado tarde".

"No sabe como resolver esta circunstancia ya que en 2015 en la Comunitat había 57.898. pacientes en lista de espera quirúrgica y solo dos años después hay 63.288, un auténtico despropósito".

"Más sangrante es aún el caso de la cirugía pediátrica, donde actualmente hay 1.421 niños en lista de espera y alguno de ellos esperan casi 400 días para operarse", algo que "no se puede consentir", ha indicado.

Así, ha señalado que hay especialidades donde la lista de espera alcanza los siete meses o el año, algo que es "más propio de países subdesarrollados".

"Hay especialistas que no se sustituyen, profesionales que no llegan, operaciones que no se realizan por las chapuzas de gestión de la consellera", ha resumido.

En este contexto, ha explicado que "por cabezonería ideológica, con tal de no derivar al sector privado ciertas operaciones, Montón está provocando una espera que produce un empeoramiento de la salud de muchos valencianos".

"El sectarismo de Montón hace que las listas de espera estén a este nivel", ha lamentado.

Por ello, ha exigido a la consellera que "utilice todas las fórmulas y los medios que puso en marcha el PP en la sanidad pública valenciana como el autoconcierto y el plan de choque" para "frenar esta situación".