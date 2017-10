Óscar Sánchez: "El partido de Copa le ha venido bien al equipo"

Elche 27 oct .- Óscar Sánchez, segundo entrenador del Elche CF que ha dirigido la sesión de entrenamiento de hoy tras la indisposición del primer técnico Vicente Mir, afirmó en rueda de prensa que el encuentro de Copa ante el Atlético de Madrid le ha venido bien a su equipo para recuperar confianza en la Liga tras las dos derrotas seguidas.

"La Copa ha venido bien porque hemos dado una buena imagen y han podido jugar futbolistas que no estaban jugando", dijo Sánchez, quien apuntó que toda la concentración del equipo ya está puesta en el partido del domingo ante el Cornellá.

El técnico murciano ha suplido en el entrenamiento a Vicente Mir, que ha sido ingresado en un hospital por un cólico nefrítico, y espera que esta tarde reciba el alta médica y que su intención es viajar y dirigir al equipo en Cornellá.

"No hemos contemplado otra posibilidad que no sea que esté él, pero si no pudiera ser, llevo año y medio con él y sería su extensión en el campo", explicó el entrenador ayudante.

Sánchez restó importancia a la superficie artificial en la que se desarrollará el partido y recordó que, a excepción de media parte ante el Llagostera, el Elche siempre ha competido en césped artificial.

"El Elche tiene que salir a ganar siempre. El equipo está fuerte, como se demostró ante el Atlético", afirmó el técnico, quien agregó que el cansancio del partido de Copa "no será excusa".

El preparador murciano admitió que los campos "condicionan la forma de jugar", aunque insistió en que el Elche intentará siempre ser protagonista del juego.

En relación al Cornellá, Sánchez comentó que de los equipos que juegan habitualmente en una superficie sintética es el que "más intenta jugar" y recordó que cuenta con futbolistas con experiencia en la categoría "por lo que puede estar perfectamente entre los seis u ocho primeros".