Oltra teme que el discurso "incendiario" de PP y Cs envalentone a extremistas

València, 27 oct (EFE).- La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha advertido hoy de que el discurso "incendiario y falso" de PP y Ciudadanos (Cs) de intentar asimilar el Gobierno del Botánico al independentismo catalán "envalentona" y hace "cada vez más agresivos" a determinados grupos extremistas de derechas.

Oltra ha alertado de que en política, todo no vale, al ser preguntada tras el pleno del Consell si le preocupa que desde el PP y Ciudadanos se intente asociar el Gobierno del Botánico que está al frente de la Generalitat valenciana con los movimientos nacionalistas de Cataluña.

El discurso de PP y Cs es "incendiario y falso", según la vicepresidenta, que ha acusado a estos dos partidos de "mentir sobre la realidad de las cosas", ya que lo que lo único que se consigue con ello es "envalentonar" y hacer "cada vez más agresivos" a grupos extremistas que utilizan la violencia.

Ha afirmado estar preocupada porque se genere "un cierto clima de violencia" contra los profesores cuando se dice que adoctrinan a los alumnos, y que la oposición sea "tan irresponsable" de apelar a "los instintos más bajos" en una situación de "vulnerabilidad política" en toda España para sacar rédito electoral.

Según Oltra, es una "irresponsabilidad y una falta de ética política" que puede tener consecuencias de crispación, cuando los partidos responsables lo que tienen que hacer es intentar que haya paz social.

Sobre la crisis en Cataluña, la vicepresidenta del Gobierno valenciano ha recordado que la postura del Consell es la que dijo ayer el president de la Generalitat, Ximo Puig, en Les Corts, que sigue valiendo para hoy.

Así, se ha referido a que aún "estamos a tiempo" y si Puigdemont convoca elecciones, el Consell se situará en contra de la aplicación del artículo 155.

"Aún estamos a tiempo de que el escenario de la aplicación del 155 no se produzca, y que en Cataluña se pueda caminar hacia la normalización de la situación a través de las urnas y la preservación del autogobierno que tanto costó en este país de conseguir", ha manifestado.

Según Oltra, Cataluña necesita un periodo de democracia en el que la gente "se pueda expresar en las urnas" y después se abra una etapa de diálogo, de entendimiento institucional y de "arreglar las cosas" a través de la política.

Preguntada si puede existir un retroceso en el modelo del estado de las autonomías, Oltra ha opinado que es "obvio" que hay una cierta tendencia centralizadora de una parte de la derecha que está por recentralizar España, ya que de lo contrario "no se puede entender" la "amenaza" a la Junta de Castilla-La Mancha de aplicarle el 155 por no cumplir el déficit.

"Tampoco el Gobierno cumple el déficit y no se le aplica el 155, ahí tendríamos que aplicar la justicia divina", ha señalado la vicepresidenta.

A su juicio, "esa no es la vía" porque así no vamos al modelo federal de más soberanía, sino directamente "no al régimen del 78, sino al del 57 o al del 49".

Sobre si teme fricciones ante las diferentes posturas de los partidos que integran el pacto del Botánico respecto al conflicto catalán, la vicepresidenta del Consell ha manifestado que es "higiénico y saludable democráticamente" separar las instituciones de los partidos porque los partidos tienen intereses partidistas y los gobiernos, intereses generales.

"En este tema se hace muy patente hasta qué punto los intereses partidistas están pervirtiendo y obstaculizando la posibilidad de llegar a acuerdos", ya que "muchos actores" están pensando "más en el rédito electoral en las urnas" que en buscar una solución pactada y dialogada, ha argumentado.

Oltra ha señalado que Puigdemont es el único que puede convocar elecciones -para convocarlas "no se necesita a nadie", ha dicho-, y ha agregado que los cambios se producen minuto a minuto y hay "14.500 escenarios" posibles ahora mismo.