Un Atlético sin pegada recibe a un Villarreal en racha

Madrid/Villarreal , 27 oct .- El Atlético de Madrid, sin pegada ofensiva en su inicio de curso con menos goles de la era Simeone, recibe a un Villarreal en racha e invicto en LaLiga Santander desde que asumió el banquillo Javi Calleja, un 'submarino amarillo' al que el Atlético no gana ni marca desde 2015.

El conjunto rojiblanco atraviesa una fase de dudas en el juego y en cuanto a su falta de producción goleadora, ya que con 16 goles en 13 partidos oficiales está viendo menos puerta que nunca en los inicios de temporada con el argentino Diego Pablo Simeone en el banquillo.

Pese a todo, incluso el tropiezo en la Copa del Rey en Elche con el empate por 1-1 en el Martínez Valero jugando con los menos habituales, el conjunto rojiblanco es cuarto en LaLiga Santander con 19 puntos, a seis del líder Barcelona e invicto aún en lo que llevamos del campeonato (5 victorias y 4 empates).

"Es normal que se apunte una crítica desde el juego o desde las situaciones falladas. Pero yo les sigo comentando: creo absolutamente en este equipo", manifestó Simeone al respecto.

El de este sábado a las 18.30 horas en el Wanda Metropolitano será otro gran examen para el Atlético, como lo fueron el Sevilla (2-0), el Chelsea inglés (derrota 1-2) y el Barcelona (1-1); ante un equipo temible para los locales, que no ganan al Vilarreal desde el 29 de abril de 2015, hace dos años y medio, con 0-1 y gol de Fernando Torres, el último tanto rojiblanco a los castellonenses.

Desde entonces, el 'submarino amarillo' ha cosechado tres victorias y un empate contra los rojiblancos, y en sus tres últimas visitas a Madrid -al estadio Vicente Calderón- ha puntuado siempre, con dos victorias y un empate en los últimos tres duelos.

Una racha que el Atlético quiere cortar en la primera visita del conjunto castellonense al Wanda Metropolitano, que acogerá este sábado el 'Día de las Peñas', una celebración anual para las peñas atléticas por la cual se han preparado actividades en los alrededores del estadio desde las 11 de la mañana.

Para el partido, Simeone apostará probablemente por un once similar al que dispuso en la victoria del pasado domingo ante el Celta de Vigo (0-1), con el francés Kevin Gameiro acompañando a su compatriota Antoine Griezmann en la punta del ataque.

El portero esloveno Jan Oblak estará flanqueado por Juanfran Torres -el croata Sime Vrsaljko no fue convocado por decisión técnica-, el montenegrino Stefan Savic o el uruguayo José María Giménez, el charrúa Diego Godín y el brasileño Filipe Luis, que regresará al once titular en lugar del francés Lucas Hernández.

Por delante, la línea de cuatro centrocampistas estará formada en el centro por Gabi Fernández y Saúl Ñíguez, el argentino Ángel Correa comenzará volcado por la banda derecha, y en la zurda se disputan el puesto el argentino Nico Gaitán y el ghanés Thomas Partey.

No estarán en el partido por lesión 'Koke' Resurrección, con un edema muscular en el muslo derecho que le ha dejado fuera de los últimos tres partidos oficiales, y el extremo belga Yannick Carrasco, sin participar en los últimos dos duelos por molestias en la rodilla izquierda derivadas de una tendinopatía rotuliana.

Por su parte, el Villarreal llega a este partido frente al Atlético de Madrid y a su estreno en el Wanda Metropolitano, con la idea de seguir con su buena racha de resultados contra el equipo de Simeone, ya que los castellonenses suman tres visitas sin perder, repartidas en dos victorias y un empate.

El Villarreal fue el último equipo que ganó en el Vicente Calderón, además de que en la temporada 2014-15, fue quien truncó la mejor racha sin perder de local del equipo madrileño.

Al margen de estadísticas, desde la llegada al banquillo de Javier Calleja, el equipo suma tres triunfos consecutivos y con un buen nivel de juego, si bien esta semana tropezó en la Copa del Rey al perder con la Ponferradina, un rival de Segunda B.

Una victoria en el Wanda Metropolitano permitiría al Villarreal igualar al Atlético en la tabla clasificatoria y alcanzar puestos de Liga de Campeones, algo meritorios tras el mal inicio de temporada del equipo de la Plana.

Calleja sigue sin poder contar con los lesionados Bruno Soriano, Sergio Asenjo, Ruben Semedo y Andrés Fernández, todos ellos ya fuera hace un tiempo; y ha descartado a Adrián Marín y Enes Ünal

Por contra, podrá contar con el goleador Cédric Bakambu y con el defensa Álvaro, ya que ambos se han recuperado de sus problemas físicos.

El técnico podrá alinear este sábado al que es su equipo de gala, con Mariano Barbosa en la portería, al que acompañarían en defensa Mario Gaspar, Álvaro González, Víctor Ruiz y Jaume Costa. Rodrigo Hernández como pivote, con un centro del campo con Castillejo y Trigueros en las bandas, y con Fornals de enlace. Los dos delanteros serían el recuperado Bakambu y el colombiano Carlos Bacca.

- Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Oblak; Juanfran, Savic o Giménez, Godín, Filipe; Correa, Gabi, Saúl, Gaitán o Thomas; Gameiro y Griezmann.

Villarreal: Barbosa, Mario Gaspar, Álvaro, Víctor Ruiz, Jaume Costa; Rodri, Trigueros, Castillejo, Fornals, Bacca y Bakambu.

Árbitro: Undiano Mallenco (Comité Navarro).

Estadio: Wanda Metropolitano.

Hora: 18.30.

-----------------

Puestos: Atlético (4º, 19 puntos), Villarreal (6º, 16 puntos).

La clave: el atasco ofensivo del Atlético frente a la buena racha del Villarreal, invicto en LaLiga con Javier Calleja en el banquillo.

El dato: el Villarreal ha puntuado en sus últimas tres visitas al Atlético (dos victorias y un empate), y el Atlético no le marca desde hace dos años y medio (29 de abril de 2015, Fernando Torres).

La frase: "No me fío de los malos momentos del Atlético de Madrid, se dice que no están ganando pero tampoco pierden. Son un gran equipo y tienen una de las mejores plantillas de la Liga", aseguró Calleja.

El entorno: el Atlético de Madrid celebrará este sábado el 'Día de las Peñas' una jornada de celebración para los peñistas rojiblancos con actividades en los alrededores del estadio desde las 11.00 horas de la mañana y hasta las 21.15 horas de la noche.