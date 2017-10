Puig: sería bueno que todos los grupos apoyaran los Presupuestos del Consell

València, 26 oct (EFE).- El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado hoy que sería "bueno", "positivo" y "una gran muestra para la confianza y para la estabilidad" de la Comunitat Valenciana que todos los grupos de Les Corts apoyaran los Presupuestos de la Generalitat de 2018.

Puig se ha pronunciado así en Les Corts, donde la portavoz del PP, Isabel Bonig, le ha preguntado si el Consell es "un riesgo para la estabilidad de la Comunitat Valenciana" y le ha ofrecido su apoyo a los Presupuestos si acepta seis condiciones, entre ellas eliminar la tasa turística y el impuesto de Sucesiones y el de Donaciones.

El president ha afirmado que van a hacer "todo lo posible" y que está "seguro" de que habrá Presupuestos de la Generalitat para 2018, y ha reivindicado que el cambio de gobierno ha sentado "muy bien" a la economía de la Comunitat, de manera que la realidad "desmiente cada día" las críticas del PP.

Bonig ha ofrecido su apoyo para aprobar los Presupuestos de la Generalitat a cambio de acabar con el "chantaje lingüístico", que el dinero de "tele Oltra" se destine a los autónomos, los 384 millones para "chiringuitos" vayan a acabar con las listas de espera y terminar los colegios, y respaldar el cambio de modelo de financiación.

El president ha insistido en que la Comunitat es "más estable, más honrada y practica permanentemente el diálogo", también con el PP, y ha resaltado que el Financial Times ha puesto a la Comunitat como ejemplo de la recuperación en España, cuando con el PP decían que era "el ejemplo del colapso y la corrupción".

Bonig ha preguntado que cuánto han costado a los valencianos las palabras del Financial Times, ya que la Generalitat "gasta más en publicidad institucional que en pobreza", a lo que Puig ha replicado que "ni un euro".

La portavoz popular ha criticado el "lío" interno "monumental" que tiene el Consell con los Presupuestos de la Generalitat para 2018, que ha atribuido también a que el Ejecutivo valenciano "no trabaja", y ha recomendado a la vicepresidenta del Consell "menos plató y más trabajar", porque ahora es "Gobierno, no pancarta".

Bonig ha considerado que Puig está "preso" del "chantaje" de sus socios de Gobierno y por ello le ha ofrecido el apoyo del PP para que sea "libre", y ha denunciado que en las aulas existe "adoctrinamiento y odio, el mismo que implantaron los nacionalistas catalanes".

El president le ha respondido que el ministro de Educación, Íñigo Mñendez de Vigo, "un peligroso izquierdista", ha negado que exista tal adoctrinamiento, y ha insistido en que no se ha cambiado ningún libro de texto, por lo que si eran válidos cuando gobernaba el PP también lo serán ahora.

Puig ha destacado que es una "buena noticia" que Caixabank se traslade a la Comunitat, aunque "las causas sean negativas", y ha valorado los últimos datos de la EPA, ya que por primera vez desde 2009 se han superado los dos millones de puestos de trabajo.

Además, ha asegurado que donde no hay Presupuestos ni proyecto presupuestario es en el Gobierno de España, que no los ha presentado porque no tiene mayoría suficiente para aprobarlos.

En el turno de repreguntas, la diputada del PP Beatriz Gascó ha preguntado qué se va a hacer para que no se "propague el nacionalismo separatista" en las aulas, ante lo que el conseller de Educación, Vicent Marzà , ha pedido que dejen pasar "esas soflamas y a los maestros tranquilos".

Además, la diputada del PP María José Catalá ha cuestionado las políticas sobre discapacitados, a lo que la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, le ha replicado que "ninguna bandera, solo la de la vergüenza", tapa la caja B del PP y el caso Gürtel, que es "lo que ha humillado durante años al pueblo valenciano".